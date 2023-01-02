الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمين عام نقابة المحامين يشهد ختام دورة معهد المحاماة بنقابة بنها

حسين الجمال
حسين الجمال

شهد حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، اليوم، ختام دورة معهد المحاماة بنقابة المحامين ببنها وذلك بحضور مجدي المهدي، النقيب الفرعي، ولفيف من أعضاء مجلس النقابة الفرعية.
وتستعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية عقب ختام دورة معهد المحاماة التي لاتزال مستمرة في عدد من النقابات، بينما انتهت في نقابات أخرى، لفتح باب التسجيل في دورة جديدة لشباب المحامين، حيث يعد معهد المحاماة شرطًا لنقل القيد من جدول عام إلى ابتدائي.

وكان شهد نادي المحامين النهري بالمعادي والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية اليوم، انتظاما في عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج للعام الجديد 2023، في سهولة ويسر لليوم الثاني، في ظل تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية؛ للتيسير على المحامين.

وقال محمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة، إن إدارات النقابة المختصة بنادي المحامين النهري في المعادي، بدأت عملها في استقبال المحامين راغبي تجديد كارنيه العضوية والبطاقة العلاجية منذ التاسعة صباحًا في سهولة ويسر وانتظام.

وأشار إلى أن النقابة توفر دفع رسوم تجديد العضوية داخل النادي النهري نقدا أو إلكترونيًا، وذلك تمهيدًا لتطبيق الدفع الإلكتروني خلال المرحلة الثانية للمنظومة التي تشمل محافظات القاهرة الكبرى.

وأكد «عبدالوهاب» حرص عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يكونوا في خدمة المحامين لتسهيل مهمتهم وتذليل أية عقبات أمامهم.

حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين مجدي المهدي معهد المحاماة شباب المحامين

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة هجوم مسلح على سجن مكسيكى إلى 19 قتيلًا

«المستبصر».. هكذا رأى وحيد حامد الإخوان وكشفهم قبل ظهورهم على الساحة السياسية

إصابة 6 مواطنين في حادثي تصادم بالبحيرة

بعد تأجيل الجنازة.. دفن زوج البلوجر مريم جودة فى مقابر المنارة بالإسكندرية

تقرير أمريكي: «مصر في طريقها لتكون الأكثر ترحيبا بالسياح في 2023»

أمين عام نقابة المحامين يشهد ختام دورة معهد المحاماة بنقابة بنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022