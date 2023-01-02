أمين عام نقابة المحامين يشهد ختام دورة معهد المحاماة بنقابة بنها

شهد حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، اليوم، ختام دورة معهد المحاماة بنقابة المحامين ببنها وذلك بحضور مجدي المهدي، النقيب الفرعي، ولفيف من أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وتستعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية عقب ختام دورة معهد المحاماة التي لاتزال مستمرة في عدد من النقابات، بينما انتهت في نقابات أخرى، لفتح باب التسجيل في دورة جديدة لشباب المحامين، حيث يعد معهد المحاماة شرطًا لنقل القيد من جدول عام إلى ابتدائي.

وكان شهد نادي المحامين النهري بالمعادي والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية اليوم، انتظاما في عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج للعام الجديد 2023، في سهولة ويسر لليوم الثاني، في ظل تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية؛ للتيسير على المحامين.

وقال محمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة، إن إدارات النقابة المختصة بنادي المحامين النهري في المعادي، بدأت عملها في استقبال المحامين راغبي تجديد كارنيه العضوية والبطاقة العلاجية منذ التاسعة صباحًا في سهولة ويسر وانتظام.

وأشار إلى أن النقابة توفر دفع رسوم تجديد العضوية داخل النادي النهري نقدا أو إلكترونيًا، وذلك تمهيدًا لتطبيق الدفع الإلكتروني خلال المرحلة الثانية للمنظومة التي تشمل محافظات القاهرة الكبرى.

وأكد «عبدالوهاب» حرص عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يكونوا في خدمة المحامين لتسهيل مهمتهم وتذليل أية عقبات أمامهم.