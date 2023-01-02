الأردن: وفاة 2 وإصابة آخرين فى حريق بمصنع شرق العاصمة عمّان

اندلع حريق في مصنع في الموقر جنوب شرق العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الإثنين، أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين.

وأفادت قناة "المملكة" الأردنية أن الحريق اندلع في المصنع، وأن طواقم الدفاع المدني تعاملت مع الحادث على الفور.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في تصريح صحفي صدر حول حريق عمان، إن فرق الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل معمل لإعادة تدوير الكاوتشوك بمنطقة الموقر في عمان.

وأضاف: "نتج عن حريق عمان وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، حيث قامت فرق الإطفاء بمكافحة الحريق وإخماده والسيطرة عليه".

وتابع في تصريحه: "عملت فرق الإسعاف على تقديم الرعاية الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى التوتنجي، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق".

تجميد الضريبة

أصدر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، قرارًا لحكومته بتجميد الضريبة على السولار خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصًا ذوي الدخل المحدود.

وأفادت وكالة عمون الأردنية بأن قرار العاهل الأردنى جاء خلال لقائه عددًا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها.

الأردن يقرر تخفيض أسعار الوقود فى يناير المقبل



والسبت الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في الأردن، تخفيض أسعار الديزل والغاز والبنزين بنوعيه لشهر يناير المقبل.

وقالت اللجنة إنه تم تخفيض سعر الديزل بمقدار 75 فلسا، وبذلك يصبح سعر الديزل 820 فلسا للتر بدلًا من 895 فلسا للتر، وتخفيض سعر الغاز بمقدار 75 فلسا، ليصبح 785 فلسا بدلًا من 860 فلسا للتر".

وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي انعكاسًا لمعدل الأسعار العالمية خلال شهر ديسمبر الحالي مثلما ساهم تعديل نظام تسعير المشتقات البترولية في تخفيض هذه الأسعار.

وأشار البيان إلى أنه تبين للجنة عند تطبيق المعادلة السعرية لمادة البنزين بنوعيه "90 و95" وفقًا للأسعار العالمية تخفيض أسعار مادة البنزين "أوكتان 90" بمقدار 20 فلسا والبنزين "أوكتان 95" بمقدار 30 فلسًا، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في الشهر المقبل 900 فلس للتر بدلًا من 920 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين "أوكتان 95" 1140 فلسا للتر بدلا من 1170 فلسا للتر.