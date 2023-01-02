الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صبحى يتفقد فعاليات دورة قدرات المعد النفسى للمشروع القومى للموهبة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات البرنامج التدريبي لصقل قدرات المعدين النفسيين المقرر مشاركتهم في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والذي تنفذه الوزارة لرعاية واكتشاف الموهوبين خلال الفترة من ٢٨/١٢/٢٠٢٢ وحتى ٣/١/٢٠٢٣، ويشهد الاختبارات التطبيقية للمشاركين بالبرنامج.

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جاء ذلك بحضور الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة، ورئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات السابق، الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور سعيد حسب الله مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، الدكتور عبد اللطيف بخاري، أستاذ الإدارة والقانون الرياضي وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الدكتور أحمد سعد الشريف رئيس جمعية الرياضيين الإماراتيين، الدكتور علي الجفري عميد كلية علوم الرياضة بجدة(ضيوف المؤتمر الدولي السابع عشر "متجهات التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربي).

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وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية هذا البرنامج في تطوير مهارات المشاركين بشكل علمي، وتوفير "مُعدين نفسيين" بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والمساهمةً فى الارتقاء بأداء ومهارات اللاعبين، وخلق أجواء تحفيزية حولهم تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

يأتي ذلك في إطار  اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير برامج ومشروعات الوزارة المختلفة بشكل دائم، وفى مقدمتها برامج رعاية واكتشاف الموهوبين رياضياً ومنها "المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي"، والعمل على توفير كافة الاحتياجات المطلوبة للاعبين واللاعبات أعضاء المشروع، والبحث الدائم على آليات مستواهم الفني وتطوير مهاراتهم بشكل علمي، وتوفير "مُعدين نفسيين" بالمشروع مساهمةً فى الارتقاء بأداء ومهارات اللاعبين، وخلق أجواء تحفيزية حولهم تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

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ينفذ البرنامج التدريبي بالمركز الأوليمبي بالمعادي، ومن خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة متمثلةً فى الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي متمثلة فى الإدارة العامة للموهبة الرياضية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الإتحاد الرياضي المصري الاستشاري البطل الأوليمبي البرنامج التدريبي

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