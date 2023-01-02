الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد بداية شهر طوبة 2023 في مصر

طوبة
طوبة

ننشر لكم موعد بداية شهر طوبة 2023 في مصر، حيث مع بداية يناير الجاري، يبدأ الكثير من المواطنين في البحث عن توقيت بداية شهر طوبة، حيث تصدر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وهو الأكثر شهرة بين المصريين والذي ينتمي للتقويم المصري القبطي.

موعد بداية شهر طوبة 2023 في مصر

يبدأ شهر طوبة كل عام جديد مع بداية شهر يناير بالتقويم الميلادي، ويحل عقب نهاية شهر كيهك في التقويم القبطي.

ومن المقرر أن يبدأ خلال الفترة من يوم 9 يناير 2023 و حتى يوم 7 فبراير 2023.

شهر طوبة 2023
 

هو الشهر الخامس من التقويم المصري، أو التقويم الجريجزري القبطي، و يتواجد شهر طوبة في أول موسم پرويِت أي النماء وذلك في مصر القديمة.

ويعني اسم شهر طوبة باسم الديمقراطية أمسو – خم، وهي صيغة من أسماء الإله أمون رع.

أمثال شعبية عن شهر طوبة 2023
 

ويعد شهر طوبة من أشهر الشهور في التقويم المصري، حيث أنه له عدة أمثال شعبية، ومنها:

• طوبة يخلي الصبية كركوبة.
• طوبة بينشف العرقوبة.
• طوبة يلى مبلتيش عرقوبة.

كم يوم باقي علي شهر طوبة 2023


يفصلنا 6 ايام ف علي بداية شهر برود وهو شهر طوبة، و يصادف قدومه يوم الإثنين 9-1-2023.

الشهور القبطية وما يقابلها بالميلادي

بداية شهر كيهك: يقابلها بالتقويم الميلادي  9 ديسمبر.
بداية شهر طوبة: يقابلها بالتقويم الميلادي 8 يناير.
بداية شهر أمشير: يقابلها بالتقويم الميلادي 7 فبراير.
بداية شهر برمهات: يقابلها بالتقويم الميلادي بالميلادية 9 مارس.

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بداية شهر برمودا: يقابلها بالتقويم الميلادي 8 أبريل.
بداية شهر بشنس: يقابلها بالتقويم الميلادي 8 مايو.
بداية شهر يؤنة: يقابلها بالتقويم الميلادي يوم 7 يونية.
بداية شهر أبيب: يقابلها بالتقويم الميلادي يوم 7 يوليو.
بداية شهر مسرى: يقابلها بالتقويم الميلادي يوم 6 أغسطس.
بداية شهر نسيء: يقابلها بالتقويم الميلادي يوم 5 سبتمبر.

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