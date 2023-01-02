الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

"صاروخية" السولية تمنح الأهلى التقدم أمام بيراميدز فى الدورى

عمرو السولية
عمرو السولية

تقدم النادي الأهلي على بيراميدز بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الممتاز.

هدف الأهلي جاء عن طريق عمرو السولية بتسديدة صاروخية في الدقيقة 18، من خارج منطقة الجزاء، فشل أحمد الشناوي في التصدي لها، لتسكن شباك بيراميدز معلنة عن الهدف الأول للقلعة الحمراء.

وعقب الهدف قام السولية بإظهار “الشنكار” الخاص به، والذي حمل صورة ابنته ليلى التي عانت من المرض خلال الأيام القليلة الماضية.

تشكيل الأهلي.. شادي حسين وبرونو وفؤاد أساسيون أمام بيراميدز

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول. 

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وكريم فؤاد.

 خط الهجوم: شادي حسين. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود متولي ورامي ربيعة وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل بيراميدز أمام الأهلي.. عبدالله السعيد أساسيًا

ويحل بيراميدز ضيفًا على الأهلي في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - عبدالله السعيد - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي- أسامة جلال - محمود دونجا - محمد صادق - عبدالله مجدي - كريم حافظ - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

الاهلى بيراميدز الدوري الممتاز السولية عمرو السولية

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