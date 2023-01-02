مطروح تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية (صور)

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لجميع الاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة حالة عدم الاستقرار، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية.



وتابع المحافظ جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح- الإسكندرية، ومطروح- السلوم ،برانى وسيدي الرحمن، وذلك بعد تعرض بعض مدن محافظة مطروح، لسقوط أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد محافظ مطروح، استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية مع كل الجهات المختصة، لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

مطروح

مطروح

مطروح

مطروح

مطروح

مطروح

مطروح

مطروح