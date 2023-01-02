أمين الفتوى للأمهات: «علموا أولادكم الشكر ولا تقارنوهم بأحد»

نصح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الآباء بضرورة تربية الأبناء على الاعتراف بالنعم والشكر عليها واستثمارها، وحذر الأمهات من المقارنة بين أبنائهم وزملائهم.

وقال خلال تقديم برنامج "ولا تعسروا" على القناة الأولى: "المقارنة تسبب تشويه نفسي للأولاد، لما تحسس ابنك بالنعم متقارنوش بحد، لأن النتيجة ستكون أنه يحس باستصغار النعم أو كرهها ".

وأردف: "بتحسسهم إن ربنا بيديهم النعمة وبيذلهم بها، لكن الحقيقة احنا اللي فاهمين غلط، ولئن شكرتم لأزيدنكم، متقوليش لابنك أنا نعمة عليك من ربنا، ولكن قل له إن من أعظم نعم ربنا عليا أنه رزقني بك، ربنا رزقني بك أنيس وفرحة لقلبي".

ولفت إلى أهمية إدارة الاحتياجات، ليس كل ما نشتهيه نشتريه، فالنبي يقول "كلما اشتهيتم اشتريتم؟"، النبي علمنا أيضًا الجدية، خير العمل أدومه وإن قل، وجودة الأشياء التي ينتقيها، يعمل الحاجة المتمكن منها وهو ما يسمى الجدارة، لأن قيمة المرء فيما يحسنه، يعمل حاجة بجمال، فيها لمسة حسن وجمال، الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان في كل شئ".

وختم الورداني: "التربية رحلة بنربي أولادنا، وبندخل في حمى مولانا ومدده، يجب أن نستثمر التربية ونزكي أنفسنا مع أولادنا".