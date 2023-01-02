أستاذ اقتصاد سياسي: مصر تحولت لأهم الوجهات الاستثمارية في الدول الناشئة

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا، إن الـ 5 سنوات الأخيرة مصر تحولت إلى أهم الوجهات الاستثمارية ليس فقط في المنطقة ولكن في الدول الناشئة.

وتابع صالح، عبر مداخلة هاتفية بغرفة الأخبار على قناة DMC، اليوم الإثنين، أن هناك مؤشرات على زيادة الاستثمار المؤسسي، كما أن مصر في العامين الماضيين كانت الوجهة الأولى أو الثانية في الاستثمار بإفريقيا بسبب الحوافز والإجراءات غير المسبوقة لتعزيز تدفق النقد الأجنبي في مصر وتجاوز تداعيات الأزمات وتقلبات العملية.

وأكد أن حجم الاستثمار المباشر في مصر وصل خلال الفترة الماضية بداية من يوليو 2021 وحتى مارس 2022، إلى 8 مليارات دولار بزيادة 50%، موضحًا أن هناك مؤشرات على زيادة الاستثمار المؤسسي، حيث إن الصناديق العربية أو الدولية مهتمة بالاستثمار في مصر، وأبرزها الصناديق السعودية أو الإماراتية أو الخليجية بشكل عام.

واستكمل أن الصناديق السيادية تختلف عن الاستثمار الفردي أو المؤسسي لأنها لا تضع أي أموال أو استثمارات إلا في حالة الثبات، فحجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الماضي وصل إلى 4 مليارات دولار في مجالات جديدة عملت عليهم الحكومة والدولة، كما تبذل الدولة مجهودات كبير في زيادة مجالات الاستثمار الجديدة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إلى جانب التحول الرقمي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

