الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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لماذا لم يفز بيليه بالكرة الذهبية أبدا.. «القاهرة الإخبارية» تجيب

بيليه
بيليه

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، في فيديو جراف، سبب عدم فوز أسطورة كرة القدم "بيليه" بالكرة الذهبية، في تاريخه، من خلال فيديوجراف.

واستعرض الفيديوجراف، أن جائزة الكرة الذهبية طرحت عام 1956، من المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول"، ولكن لائحة الجائزة كانت تنص على اختيار لاعب أوروبي للفوز بها.

الأمر الذي حرم بيليه ومارادونا من تحقيقها، ولكن مع تألق بيليه اللافت مع ناديه ومنتخب بلاده، جعل فوز لاعبين آخرين بالكرة الذهبية، محاطا بالسخرية خاصة أعوام (1958، 1962، 1970)، وهي التي فاز خلالها بيليه بكأس العالم مع البرازيل.

وحاولت "فرانس فوتبول"، حاولت تصحيح خطأها، ومنحت بيليه جائزة أفضل لاعب في القرن العشرين، عن طريق تصويت فريد لم يتكرر بعد ذلك قام به كل الفائزين بالكرة الذهبية، باستثاء 3 لاعبين امتنعوا عن التصويت.

بيليه كرة القدم الكرة الذهبية القاهرة الإخبارية مارادونا

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