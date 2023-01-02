الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«شيكابالا» يقود التشكيل الأساسى للزمالك أمام أسوان فى بطولة الدورى

شيكابالا
شيكابالا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أسوان المقرر لها في الثالثة إلا ربعا عصر اليوم على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"- سيف الجزيري - محمود عبدالرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد طارق وعبدالله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيد عبدالله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ويغيب 6 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام أسوان في المباراة المقرر لها الساعة الثالثة إلا ربعا عصر اليوم الإثنين على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب عن قائمة الزمالك أمام أسوان كل من: يوسف حسن، عمر جابر، مصطفى شلبي، مصطفى الزنارى، إبراهميا نداى، محمود حمدى الونش.

وأدى عمر جابر والسنغالي إبراهيما نداي ويوسف حسن ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي إخصائي التأهيل بالفريق، على هامش المران الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للثلاثي لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، ويعاني عمر جابر من إجهاد في العضلة الخلفية، في حين تعرض يوسف حسن لإصابة بكدمة خفيفه في كاحل القدم، بينما يعاني إبراهيما نداي من إصابة في العضلة الخلفية.

ويغيب محمود حمدى الونش؛ بسبب قطع الأوتار الخلفية، حيث يخضع اللاعب للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي خلال الفترة الحالية في قطر، بالإضافة إلى غياب مصطفى الزنارى.

الزمالك جوسفالدو فيريرا فيريرا أسوان مباراة أسوان الدوري الممتاز

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