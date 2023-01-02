ديلسون كامونى يقود هجوم أسوان أمام الزمالك بالدورى الممتاز

استقر أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، على تشكيل فريقه الذي سيواجه الزمالك، ضمن لقاءات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقود ديلسون كاموني هجوم فريق أسوان في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل أسوان لمباراة الزمالك على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: ميدو مصطفى، أحمد كاستيلو، إسلام صلاح، علي فتحي.

وسط الملعب: رافائيل أياجوا، أحمد خالد، محمد ناجي، عماد فتحي، أحمد بلحاج.

الهجوم: ديلسون كاموني.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي ويرفع شعار لا بديل عن الفوز للمحافظة على القمة في حين يحتل أسوان المركز الثامن برصيد 12 نقطة متساويا مع سيراميكا كليوباترا والمقاولون وطلائع الجيش.

ومن المنتظر أن يحافظ الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على التشكيل الذي خاض مباراة الدراويش باستثناء الدفع بمحمد عبد الغني في قلب الدفاع بدلا من مصطفى الزناري الذي تم استبعاده بسبب الإصابة ومعه عمر جابر ومحمود حمدي الونش وإبراهيم نداى ومصطفى شلبي ويوسف حسن.

ووصل، منذ قليل، القطار الذي يستقله جماهير نادي الزمالك لمدينة أسوان من أجل حضور المباراة ومؤازرة فريقهم.