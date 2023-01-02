الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ديلسون كامونى يقود هجوم أسوان أمام الزمالك بالدورى الممتاز

ديلسون كاموني
ديلسون كاموني

استقر أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، على تشكيل فريقه الذي سيواجه الزمالك، ضمن لقاءات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقود ديلسون كاموني هجوم فريق أسوان في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل أسوان لمباراة الزمالك على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: ميدو مصطفى، أحمد كاستيلو، إسلام صلاح، علي فتحي.

وسط الملعب: رافائيل أياجوا، أحمد خالد، محمد ناجي، عماد فتحي، أحمد بلحاج.

الهجوم: ديلسون كاموني.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي ويرفع شعار لا بديل عن الفوز للمحافظة على القمة في حين يحتل أسوان المركز الثامن برصيد 12 نقطة متساويا مع سيراميكا كليوباترا والمقاولون وطلائع الجيش.

ومن المنتظر أن يحافظ الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على التشكيل الذي خاض مباراة الدراويش باستثناء الدفع بمحمد عبد الغني في قلب الدفاع بدلا من مصطفى الزناري الذي تم استبعاده بسبب الإصابة ومعه عمر جابر ومحمود حمدي الونش وإبراهيم نداى ومصطفى شلبي ويوسف حسن.

ووصل، منذ قليل، القطار الذي يستقله جماهير نادي الزمالك لمدينة أسوان من أجل حضور المباراة ومؤازرة فريقهم.

أيمن الرمادي أسوان الزمالك الدوري المصري الممتاز تشكيل أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري وترتيب المارد الأحمر قبل المواجهة

صيدلة سوهاج تكرم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولي في المسابقات والأنشطة الطلابية

جامعة أسيوط تنجح في إجراء 3 عمليات زراعة كلى

ضبط محاولة تلاعب شركة في المستندات للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية

وكيل تعليم الوادى الجديد يشارك طلاب التربية الفكرية بالفرافرة رحلتهم العلاجية والترفيهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022