الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يقرر تجميد الضريبة على السولار في الشتاء

العاهل الأردنى
العاهل الأردنى

أصدر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، قرارا لحكومته بتجميد الضريبة على السولار خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود.

وأفادت وكالة عمون الأردنية، بأن قرار العاهل الأردنى جاء خلال لقائه عددا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها.

الأردن يقرر تخفيض أسعار الوقود فى يناير المقبل

و السبت الماضى، قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في الأردن، تخفيض أسعار الديزل والغاز والبنزين بنوعيه لشهر يناير المقبل.

وقالت اللجنة، إنه تم تخفيض سعر الديزل بمقدار 75 فلسا، وبذلك يصبح سعر الديزل 820 فلسا للتر بدلاً من 895 فلسا للتر، وتخفيض سعر الغاز بمقدار 75 فلسا، ليصبح 785 فلسا بدلاً من 860 فلسا للتر".

وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي انعكاسا لمعدل الأسعار العالمية خلال شهر ديسمبر  الحالي مثلما ساهم تعديل نظام تسعير المشتقات البترولية في تخفيض هذه الأسعار.

وأشار البيان إلى أنه تبين للجنة عند تطبيق المعادلة السعرية لمادة البنزين بنوعيه "90 و95" وفقا للأسعار العالمية تخفيض أسعار مادة البنزين "أوكتان 90" بمقدار 20 فلسا والبنزين "أوكتان 95" بمقدار 30 فلسًا، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في الشهر المقبل 900 فلس للتر بدلاً من 920 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين "أوكتان 95" 1140 فلسا للتر بدلا من 1170 فلسا للتر.

العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني تجميد الضريبة أهالي محافظة العقبة الأردن

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وائل لطفي

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