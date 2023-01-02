مواجهات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر

أسفرت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس مصر لموسم 2022 -2023 عن 17 مواجهة بين الفرق التي وصلت لهذا الدور، فيما تأهل فريق الشرقية بالزقازيق للدور التالى مباشرة دون خوض أى مواجهات وفقا للقرعة "باى"

وجاءت المواجهات كالتالي :

شبان قنا مع مع شبان اسنا

كيا اسوان مع الجونة

بنى سويف مع لافينا

بنى مزار مع أسمنت اسيوط

بترول اسيوط مع مركز شباب طامية

المنيا مع مصر المقاصة

تليفونات بنى سويف مع ديروط

نجوم المستقبل مع النصر

المصرية لاتصالات مع الترسانة

العبور مع الكطيران

وداى دجلة مع السكة الحديد

الانتاج العربى مع افى سى زد

الشرقية للدخان مع هالوجينا

المرج مع جمهورية شبين

بورتو السويس مع مركز شباب الشروق

منتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية

القناة مع بتروجيت

الشرقية باى

وتقام مباريات بطولة كأس مصر بنظام خروج المغلوب، بين اندية الأقسام المختلفة، لحين وصول 14 فريق يتم إضافتهم إلى 18 فريق ممثلي الدورى الممتاز لكرة القدم، فى قرعة دور الـ 32 ، وذلك بعدما شارك فى المسابقة اكثر من 140 فريق هذا الموسم، تم تصفيتهم إلى 35 فريق بعد خوض مواجهات على دورين بنظام خروج المغلوب .

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد أرسل خطاباً رسمياً إلى الفروع يخطرها بإقامة قرعة مباريات الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر موسم 2022 - 2023 الثلاثاء المقبل.

فيما تنتهي اليوم المهلة التي حددها مجلس إدارة اتحاد الكرة للأندية الراغبة فى المشاركة ببطولة كأس مصر لكرة القدم النسائية للموسم الجاري 2022 _ 2023.

وقرر اتحاد الكرة تنظيم بطولة كأس مصر للكرة النسائية موسم 2022 -2023، لأندية الأقسام الأول والثاني والثالث، وحدد رسم الاشتراك بقيمة 5 آلاف جنيه لكل ناد يرغب في المشاركة .

وأخطر اتحاد الكرة الفروع التابعة لأخطار الأندية ومراكز الشباب بفتح باب الاشتراك لأندية الأقسام الأول والثاني والثالث للكرة النسائية مقابل 5 آلاف جنيه على أن يكون السداد نقدا أو بشيك مقبول الدفع.