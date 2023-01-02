«هتجاهل السوشيال ميديا"».. ريهام عبدالغفور: «2022 وش الخير عليا متوقعتش النجاح الكبير»

كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور، أن عام 2022 كان عاما كريما معها، قائلة: "الحمد لله ربنا كرمني السنة دي بزيادة، في ٣ مسلسلات "وش وضهر" و"منعطف خطر" و"الغرفة 207"، وكلهم اتصوروا على فترات متباعدة وما كنتش متخيلة إنهم هيتعرضوا ورا بعض ويعملوا النجاح ده".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خلاص صحينا" تقديم مارينا المصري على ميجا إف إم: "كنت قلقانة الأول وخايفة الناس تزهق لما تشوفني كتير، بس لما المسلسلات اتعرضت ورا بعض بأدوار مختلفة، عملوا رد فعل إيجابي جماهيريا ونقديا بشكل فاق توقعاتي".

وأكدت حرصها على تقديم أدوار متنوعة، مرددة: "أنا طول الوقت بشتغل على نفسي إزاي اتغير وأقدم حاجة مختلفة، وكنت واثقة إن دوام الحال من المحال، يمكن لو كان جالى النجاح وأنا أصغر كنت اتعودت عليه وما حسش بقيمته زي دلوقتي، وفهمت إن ممكن يوم واحد يغير كل حاجة".

وعن تقييمها لسنة 2022، قالت: "عاملة زي الغرفة 207 محدش هيخرج منها زي ما دخلها، وأنا خرجت منها بإنى اتعلمت إن مفيش حاجة دايمة، ومفيش ضمانات عشان كده بدعى دايما إن ربنا يغير حالنا للأحسن".

أما عن الشخصيات المهمة اللى خرجت بها من عام 2022، أوضحت: "السنة دي هى إني اشتغلت مع مخرجين مهمين كلهم فادونى واتعلمت منهم لأن كل واحد فيهم ليه مدرسته الخاصة، وطلعت كمان بزمايل كتير استمتعت بالعمل معاهم".

وعن رأيها في مسلسل "بطلوع الروح" تابعت: "عجبنى جدا جدا، وكنا محتاجين نشوف عالم داعش عن قرب"، لافتة إلى أن أكثر الموضوعات التي شغلتها هو أهمية تسليط الضوء على ضرورة التراحم بين الناس وبعضها: "لازم يكون عندنا رحمة ببعض ونساعد بعض وما نقفش لبعض على الواحدة".

وعن تفاعلها مع السوشيال ميديا، قالت: "أحيانا بتضايق من السوشيال ميديا، بس قررت إن التجاهل مفيد أحيانا، مؤكدة أن مطربها المفضل هو الفنان بهاء سلطان والذي تستمتع بكل أغانيه".