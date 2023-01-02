الداخلية تداهم 6 مصانع وشركات غير مرخصة
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القليوبية، البحيرة".
أسفرت جهودها فى مجالى حماية البيئة والثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة- المواد الغذائية" عن ضبط “3 شركات- 3 مصانع”، جميعها بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت "241 طن مواد خام لأعلاف حيوانية ومجهولة المصدر- 20 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية ومجهولة المصدر- 15 طن مواد خام لأسمدة زراعية ومجهولة المصدر- 12,8 طن مواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ودون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية".