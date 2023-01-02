الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تداهم 6 مصانع وشركات غير مرخصة

المسطحات
المسطحات

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القليوبية، البحيرة".

أسفرت جهودها فى مجالى حماية البيئة والثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة- المواد الغذائية" عن ضبط “3 شركات- 3 مصانع”، جميعها بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت "241 طن مواد خام لأعلاف حيوانية ومجهولة المصدر- 20 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية ومجهولة المصدر- 15 طن مواد خام لأسمدة زراعية ومجهولة المصدر- 12,8 طن مواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ودون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية".

شرطة البيئة حماية البيئة والثروة الزراعية الأعلاف الحيوانية والداجنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

تقرير: الاقتصاد العالمي واجه عددًا من التحديات خلال 2022

جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب داخل شقته بدار السلام

القضاء الإدارى: الكفاءة العلمية ليست المعيار الوحيد للتعيين فى القضاء

صعود الدولار فى أولى جلسات التداول خلال 2023

ضبط 40 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022