الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء أعمال القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالوادي الجديد

قافلة طبية
قافلة طبية

بدأت القافلة الطبية المجانية أعمالها اليوم الاثنين، بقرية الأربعين 2 في مركز باريس بالوادي الجديد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد  في بيان اليوم، "إن القافلة تستمر على مدار يومين، وتضم تخصصات طبية مختلفة تشمل نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتم توفير كافة الأدوية التي ستصرف للمرضى بالمجان".

وأضاف أن القافلة الطبية تأتي في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياه كريمة" في مناطق الوادي الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

وعلى جانب آخر، كان قد وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الوقوف على أسباب الحريق الذي نشب بمنطقة زراعات بقرية الموشية بمركز الداخلة، وإحالة المتسبب للنيابة العامة لتعريض حياة المواطنين للخطر والتسبب في إهدار الممتلكات العامة والخاصة.

وأعرب الزملوط عن تقديره وشكره لجهود قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية  للمركز في السيطرة على الحريق منذ اشتعاله في تمام الواحدة والنصف ظهرا حتى الانتهاء من الإخماد والتبريد في الرابعة عصرًا، دون وقوع خسائر في الأرواح أو نفوق للماشية بالحظائر الموجودة، وتأمين المنازل السكنية المجاورة ومنع امتداد النيران إليها.

وأسفر الحريق وفقًا للحصر المبدئي عن احتراق ٢٠٠ نخلة على مساحة ٢٠ فدانا وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء من مركزي الداخلة والخارجة و١٥ سيارة مياه من الوحدات القروية بالداخلة.

القافلة الطبية المجانية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المناطق النائية الرعاية الطبية وزارة الصحة

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