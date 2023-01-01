حماقي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والده قبل رحيله المفاجئ

كشف الفنان محمد حماقي تفاصيل الساعات الأخيرة له برفقة والده وكيف كان الوداع بينهما قبل رحيله بشكل مفاجئ عن عالمنا.

تفاصيل آخر يوم

وقال "حماقي"، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "أبويا أخر يوم كنا مع بعض فيه كان فرح بنت خالي، وهو كان مزاجه حلو ومنطلق وعمال يسلم على كل الناس ويهزر ويرحب بيهم، وغنيت ومعدتي كانت مضيقاني وكنت مش مبسوط وخلصت وواقف مع أصحابي في الفرقة جالي هو وأمي وطلع من جيبه بنبون وقالي خد حلي بقك بعد الغنا الحلو اللي غنتيه وسلم عليا ومشي".

وأضاف: "بعدها كلمني في التليفون ودي ماكنتش عادته قالي روحت وأنت لوحدك وألا معاك حد، وقالي أنت محتاج حاجة وكلم طارق، وروحت 9 الصبح جالي تليفون انه اتوفى كانت صدمة كبيرة جديدة ومرحلة وحشة".

وتابع "كان عندي لحن من تامر علي، قبل والدي ما يتوفى وكان كاتب كلمتين "مابلاش تغيب عنا تاني مابلاش يا سايب أراضينا" وحبيت الأغنية وقعدت فترة طويلة ما بنزلش من البيت وأمير طعيمة صاحبي وحبيبي، يوميا يكلمني ويقولي أنزل وفي يوم جالي تحت البيت وقالي أنزل ، وماما قالتلي انزل معه وركبت العربية بعد 10 أيام من وفاة أبويا وقعد يقولي كلام من اللي الأصحاب بيسندوا بعض بيه".

وأردف: "قلتله أنا عندي لحن عايزك تكتب كلماته وفعلا اللي كتبه هو اللي حصل الأغنية كانت اللقاء الأخير بيني وبين أبويا"، مشيرًا إلى أن التصوير كانت الفكرة بالمقلوبن فهو قدم دور الاب المفقود والذي تراه ابنته فقط ويحقق أحلامها دون أن يراه أحد، ووصفه بأنه إحساس طبيعي لأي شخص يفقد شخصًا غاليًا عليه.