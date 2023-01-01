«رياضة كفر الشيخ» تطلق مسابقة خماسى كرة القدم احتفالاً بعيد الشرطة

تنظم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مسابقة خماسي كرة القدم بمراكز الشباب احتفالاً بعيد الشرطة وفق شروط المشاركة فى التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية على أن يكون جميع اللاعبين بالفرق من أعضاء مراكز الشباب وتطبق المسابقة نظام خروج المغلوب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقة تجرى وفق شروط معلنة تلزم الفرق بإعداد كارتة مجمعة للفريق، معتمدة طبياً عن الحالة الصحية للمشاركين والالتزام بمواعيد مباريات التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية وتكون مدة المباراة 20 دقيقة على شوطين ويتكون الفريق الواحد من 8 لاعبين 5 لاعب أساسى وإثنين إحتياطى على ألا يقل عمر اللاعب عن 18 عاماً ولا يزيد عن 30 عاما.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الاحتفال جاء لتقديم الشكر والتقدير لجهود وتضحيات رجال الشرطة البواسل ودفاعهم عن الوطن والتضحية بأرواحهم لحماية الشعب المصري و تهدف المسابقة إلى تعزيز قيم الانتماء، وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين، وتقام التصفيات التمهيدية بالإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية ومديرى الإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز الشباب.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة عمليات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية ولاسيما الخدمية منها لتردد المواطنين عليها بكثافة من أجل قضاء مصالحهم، تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، ويأتي ذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين خوفا من اصابتهم بهذا الفيروس القاتل.