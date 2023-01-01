الأسعار بالمزاج والكيف.. الباز: «تجريس» التجار المخالفين «فريضة وطنية»

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، بـ"تجريس" التجار المغالين في الأسعار والمحتكرين، مشيرًا إلى أن تجريسهم الآن وإعلان أسماء المخالفين منهم "فريضة وطنية".

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الحكومة عملت خلال الأسبوع الماضي على تسهيل خروج البضائع من الموانئ، وتوفير الموارد الدولارية اللازمة للإفراج عن البضائع، منوهًا إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان يشرف بنفسه على خروج البضائع من ميناء الإسكندرية.

وتابع: "حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي تم الإفراج عن سلع من الموانئ المصرية بقيمة 6 مليار و250 مليون دولار، وهذه السلع عبارة عن مواد غذائية وسلع هامة ومستلزمات إنتاج".

وأوضح الباز أن مستلزمات الإنتاج عندما تدخل المصانع ستزيد من إنتاج السلع المطلوبة، وبالتالي ستتواجد بكثرة في السوق وتنخفض الأسعار.

وأكد أن الحكومة عملت جزءًا من شغلها، ويتبقى المتابعة والمراقبة الشديدة على الأسواق والضرب بيد من حديد على التجار المحتكرين والمغالين في الأسعار.

وأردف: "مشكلة السوق أن في تجار مجانين، واحد رايح يشتري فطيرة كانت بـ8 جنيه وبعد 3 أيام راح يشتري نفس الفطيرة لقاها بـ12 جنيه، وللأسف الأسعار في مصر على الكيف والمزاج وبلا منطق".

وأشار إلى أن المواطن يجب أن يسمع كل يوم أخبار عن ضبط تجار محتكرين، والعقوبات يتم الإعلان عنها، حتى يتشجع في الإبلاغ عن المخالفين، ويعرف أن بلاغه له نتيجة.