الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

على مساحة 20 فدانا.. تفاصيل تطوير المدينة الشبابية في الغردقة

تطوير المدينة الشبابية
تطوير المدينة الشبابية بالغردقة

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بفئة الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال العمل على تطوير مراكز الشباب والرياضة ومدن الشباب، ومن ضمن المشروعات الكبرى التي قامت بها الدولة على مدار الأعوام القليلة الماضية هي تطوير المدينة الشبابية بالغردقة في محافظة البحر الأحمر بعد أن كانت مهملة ومهجورة لسنوات طويلة.

وتقام المدينة الشبابية بالغردقة التي كانت يطلق عليها معسكر الشباب قبل التطوير، حتى أصبحت نزلًا فندقيًا لقاصدي المدينة السياحية من الشباب في يناير 2018 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساحة ٢٠ فدانا وتطل على مياه البحر الأحمر مباشرة، وتبلغ تكلفة تطويرها 40.2 مليون جنيه.

وتضمنت المدينة بعد التطوير صالة ألعاب رياضية، وملاعب وقاعة للحاسب الآلي، ومسرح يسع ٢٨٠ متفرجًا، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية والملاهي والحدائق.

وتحتوي المدينة الشبابية على قاعة كبار زوار، ومسرح، ومكتبة، و٣ ورش عمل صغيرة (٢٥ فرد)، وورشة عمل كبيرة (١٠٠ فرد) كافتيريا الشاطئ، وكافتيريا السطح، وصالة جيم، وصالة الأنشطة، ٥ ملاعب (نجيل صناعي - اكليريك خماسي - اكليريك متعدد - اكليريك تنس ارضي - ملعب كورة شاطئية رملي.)

المدينة الشبابية تحتوي على 106 غرف فندقية بـ 250 سريرا، بخدمات كاملة من أمن وحراسة وخدمات فندقية متكاملة، إلى جانب مجموعة من الملاعب الترفيهية، إلى جانب مجموعة من الملاعب الترفيهية، وملعب للكرة الطائرة، وملعب تنس، وصالة ألعاب متكاملة، كما أنها تستقبل الشباب ضمن مبادرات وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "اعرف بلدك"، لتأتي تلك المبادرة لتشجيع الشباب على زيارة المدن السياحية والتعرف على معالمها بمقابل مادي رمزي، مشيرًا إلى أن سعر تكلفة الفرد، إقامة لمدة 5 أيام شاملة، جميع المصروفات والتنقل بـ 300 جنيه.

تطوير المدينة الشبابية بالغردقة المدينة الشبابية الغردقة محافظة البحر الأحمر الدولة المصرية

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