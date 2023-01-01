الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أنجيه الفرنسي يُكرم أوناحي وبوفال على مشوار المغرب في كأس العالم 2022

أوناحي وبوفال
أوناحي وبوفال

كرم نادي أنجيه الفرنسي، لاعبيه المغربيين عز الدين أوناحي وسفيان بوفال، بعد بطولة كأس العالم 2022.

وقاد عز الدين أوناحي وسفيان بوفال منتخب المغرب لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 واحتلال المركز الرابع بعد الخسارة أمام كرواتيا في مباراة الميدالية البرونزية.

وقبل انطلاق مباراة أنجيه ولوريان، اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي، قدم سعيد شعبان رئيس النادي، كأسًا لـ عز الدين أوناحي وسفيان بوفال، لتهنئتهما على مشوارهما مع المغرب في كأس العالم 2022.

وغاب أوناحي وبوفال عن مباراة أنجيه وبوفال للراحة، حيث جلسوا في المدرجات لمتابعة المباراة.

وتشير تقارير صحفية إلى تلقي عز الدين أوناحي (22 عامًا) وسفيان بوفال (29 عامًا) عدد من العروض للرحيل عن عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، يستهدف ضم أوناحي، من أجل تدعيم صفوفه في "الميركاتو" الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي، قدم أول عرض لأنجيه الفرنسي من أجل النجم المغربي، وقدره 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات ومكافآت في حال تأهل ليستر سيتي، إلى الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي يعتزم بشدة التفاوض على قيمة انتقال أوناحي، مشيرًا إلى أن أنجيه لا يسعى حاليًا في التفريط في خدمات أوناحي، على الرغم من الموقف الصعب للفريق في جدول دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ويحتل أنجيه المركز العشرين والأخير في جدول الدوري الفرنسي، برصيد 8 نقاط فقط، وذلك بعد مرور 16 جولة على انطلاق الموسم الحالي للمسابقة.

وشارك أوناحي، مع أنجيه، في 14 مباراة خلال الموسم الحالي للدوري الفرنسي، دون أن يسجل أهدافاً، كما شارك مع منتخب "أسود الأطلس" في جميع مبارياته بكأس العالم 2022، حيث ساهم في حصول المغرب، على المركز الرابع في المونديال.

أنجيه كأس العالم 2022 كأس العالم عز الدين أوناحي سفيان بوفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

مدبولى يتابع خطوات ميكنة مستشفيات «الصحة» والجهات التابعة لها

وزير التعليم يكرم الطالب عمر الحاصل على المركز الأول عالميا

رئيس الوزراء يلتقى وزير الصحة لمتابعة جهود هيئتى الإسعاف والتأمين الصحى

عودة تشغيل رحلات مصر للطيران الدولية من مبنى 3 بمطار القاهرة طبقًا لجدول زمنى

الفاتيكان يصدر أولى صور جثمان قداسة البابا الفخرى بنديكتوس الـ 16 استعدادا لوداعه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات