«سكاى سبورت» تكشف حقيقة عودة أوديجارد إلى ريال مدريد

كشفت التقارير الصحفية حقيقة إمكانية عودة النجم النرويجي مارتن أوديجارد، صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أفادت بأن أوديجارد قد يعود إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل، في حال رحيله عن أرسنال.

حقيقة عودة مارتن أوديجارد إلى ريال مدريد

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن أوديجارد أقرب للبقاء مع أرسنال خلال الفترة المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن أوديجارد معجب بمشروع أرسنال الحالي تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

في المقابل، لا يملك نادي ريال مدريد أي شرط في بنود عقد أوديجارد مع أرسنال، من شأنها استعادة خدمات أو شراء اللاعب.

وأفاد الصحفي "رومانو"، أن ريال مدريد لم يكن ينوي بيع أوديجارد، قبل أن ينجح مسئولو أرسنال في المفاوضات وحسم الصفقة لصالحهم مقابل أقل من 40 مليون يورو.

وشارك أوديجارد، صاحب الـ24 عامًا، في 21 مباراة مع أرسنال في جميع البطولات بالموسم الحالي 2022-2023، سجل خلالهم 7 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب "الإمارات"، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر فريق أرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة.

وكان فريق أرسنال قد حقق فوزًا ثمينًا على برايتون بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.