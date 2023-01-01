حصاد جامعة حلوان 2022|تجميل مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية.. والفوز بالمركز الثاني في مسابقة هاكاثون

قدم طلاب جامعة حلوان إبداعات كثيرة ومشاركات فعالة ومن بينها أعمال فنية رائعة تم العمل عليها خلال عام ٢٠٢٢ بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وكان من هذه الإبداعات ما قدمه طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بمشروعاتهم لتجميل مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بتفقد هذه الأعمال الفنية الإبداعية لتجميل مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كذلك كان هناك إبداعات أخرى تمثلت في مشاركة طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان في معرض الفن رسالة تصنع التغير بمتحف الحضارة المصرية، كذلك افتتاح معرض الحياة لون بكلية الفنون التطبيقية.

ومشاركة ثلاثة من خريجي دفعة ٢٠٢٢ من قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان في تصميم الهوية البصرية لبطولة العالم للاسكواش للجامعات.

بالإضافة إلى مشاركة فريق "درام لايت" " Drum Light Marching Band "من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان فى حفل افتتاح النسخة الـ١٧من مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، والذي أقيم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وتألق كورال كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان خلال مشاركته المبهرة، في انطلاق الملتقى الفني العشرين لشباب الجامعات بجامعة جنوب الوادي والذي عقد بمشاركة ١٥ جامعة مصرية.

كما حصل فريق انجاد من كلية هندسة المطرية علي الميدالية الذهبية بمشروع Waste To Energy في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وهو مشروع لتحويل مخلفات الطعام الي غاز طبيعي والذي يعتبر مصدر متجدد للطاقة، وحصل الفريق أيضا على ميدالية فضية بمشروع HYDRA للعلاج الطبيعي في المجال الطبي بالمسابقة الدولية يوم المخترعين بجامعة اودايانا بمدينة بالي بدولة اندونسيا، وقد حصل فريق أنجاد أيضا علي درع التميز من دولة روسيا كجائزة تكريم للفريق خلال المسابقة.

وفاز فريق جامعة حلوان بالمركز الثاني في مسابقة هاكاثون الجامعات المصرية بعنوان التغيير المناخي: "الإبداع للاستمرارية فاز فريق جامعة حلوان بمسابقة هاكاثون الجامعات المصرية بعنوان (التغيير المناخي: "الإبداع للاستمرارية") بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بمشروع بعنوان التنبؤ بالطقس القائم على التعلم الآلي والأسمدة الحيوية التي تمكن الزراعة الذكية المستدامة.

بالإضافة إلى عقد الملتقى الأول لطلاب مصر٢٠٣٠ لتفعيل الأنشطة الجامعية المثمرة التي تبرز العديد من النماذج الموهوبة، تكريم خريجي برنامج "الأسواق والمنشآت المالية FMI" بكلية التجارة وإدارة الأعمال، تكريم حملة الماجستير والدكتوراه المهنية والدكتوراه والماجستير الاكاديمي بمعهد اقتصاديات وادارة المستشفيات بكلية التجارة وإدارة الأعمال.