حسين الجسمي يستقبل 2023 مع جمهوره بحفل «كامل العدد» في الشارقة (صور)

أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي، أمسية غنائية ساحرة، استقبل بها العام الجديد 2023، مع جمهوره على مسرح خورفكان الذي رفع لافتة "كامل العدد"، وقدم خلاله توليفة كبيرة من أغانيه الشهيرة، التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا في مشواره.

استقبل الجمهور "الجسمي" بالتصفيق الحاد بمجرد إطلالته ليرد قائلاً: "أجمل مساء على أجمل جمهور من عروس الساحل الشرقي ودرة المدن "خورفكان" داري ومرباي، يسلم كف بانيها اللي جملها وأظهرها في أحلى صورة، سيدي ووالدي صاحب السمو الحاكم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه ويطول بعمره".

وأضاف: "سعدت بشوفتكم اليوم ويارب نقدر نسعدكم اليوم ودوم، كل عام وانتوا بخير"، ليبدأ وصلته الغنائية بأغنية "قادها سلطان - خورفكان" التي تعالت صيحات الجمهور معها فرحاً وتفاعلاً.

وتنوعت اختيارات الجسمي بعد ذلك من أغنياته المتنوعة الألحان والألوان الموسيقية الإماراتية والخليجية والعربية، محركأً من خلالها جنبات المسرح الكبير، وسط هتافات الجمهور، مطالبين ببعض الأغنيات الذي زلزل المدرج بتلبيتها، إلى أن وصل إلى اللحظات الأخيرة من العام 2022 وبدء العد التنازلي لدخول وقت العام الجديد 2023 مع إطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء وساحل مدينة خورفكان.

وأظهر الحفل مدى محبة الجمهور للجسمي مهنئينه بهتافاتهم وصيحاتهم بعقد قرانه، متمنين له السعادة والتوفيق في زواجه، ليشعلوا بحضورهم "الكامل العدد" وتفاعلهم المنقطع النظير مختلف منصات "السوشيال ميديا" بتسجيل لحظات استثنائية تاريخية من الفرح.

وفى نهاية الحفل حرص الجسمي، على شكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على التنظيم الرائع لكافة تفاصيل الحفل الذي شاركته به الفنان العراقية أصيل هميم، وأعرب عن خالص تمنياته لكافة محبيه وجمهوره، بعام سعيد مليء بالسعادة والفرح والنجاح والتوفيق.

وكان النجم حسين الجسمي، شارك مؤخرًا في احتفالية "قادرون باختلاف" في نسخته الرابعة وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حرص على تهنئته بزواجه بمزحة طريفة.

ومازح الرئيس السيسي الفنان حسين الجسمي، بعد تهنئته بزواجه، قائلا: "يا جسمي أنا عارف إنهم خدوك من فرحك، ألف مبروك وإحنا سعداء بوجودك معانا، ودايما بمشاركتك، لأن الإمارات غالية علينا، ألف مبروك".