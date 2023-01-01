الأحد 01 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ماذا يحتاج منتخب مصر للمنافسة على أمم إفريقيا 2026.. ناقد رياضي يوضح

منتخب مصر
منتخب مصر

تحدّث الناقد الرياضي لطفي السقعان، عن احتياجات المنتخب الوطني للمنافسة على بطولة كأس الأمم الإفريقية والوصول إلى كأس العالم 2026.

وقال «لطفي» خلال حواره على قناة صدى البلد، اليوم، أن المنتخب الوطني يجب ان يصل وفي حاله عدم وصوله لبطولة كأس الأمم الإفريقية واصفة بـ«هتبقي كارثة تانيه»، فيما يحتاج المنتخب مجهود كبير لكي نصل إلى كأس الأمم الأفريقية.

وأشار إلى أن تشكيل المغرب سيكون بنفس لاعبي الفريق الذي قدم مستوى رائع في كأس العالم حاليا، وهذا يتطلب إعادة وتأهل تجهيز عالي للمنتخب رغم أننا فزنا عليهم من قبل، ولابد من وضع خطة جيدة دون ثغرات والتعامل مع أي مشاكل حتى لا تعيق أي خطوة من الخطوات.

وتابع أن هناك حالة من البحث وعودة الناشئين في أوروبا للارتباط، ويجب أن تكون اللغة في عين الاعتبار، فيما لدينا أزمة في اللعيبة وهذا ما يتطلب التركيز عليه الفترة الحالية، والاتحاد لا يشغل فكره باللاعبين، ويجب ان نتعامل بالمنطق، والأندية نعمل على صنع لاعبين بدلاً من أخذ لاعبين من أندية أخرى.

المنتخب الوطني بطولة كأس الامم الافريقية كأس العالم 2026

رئيس التحرير

وائل لطفي

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