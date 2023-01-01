استمرار طرح السلع الغذائية بمبادرة «كلنا واحد» بتخفيضات

أعلنت وزارة الداخلية مواصلة فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير لعام 2023.



لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وذلك بالإضافة إلى أنه تم الإتفاق مع مسئولى عدد 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع، وذلك خلال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.



والدفع بسيارات منظومة "أمان" لطرح سلع غذائية بكميات إضافية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة.