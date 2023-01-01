الأحد 01 يناير 2023
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د. محمد الباز
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جاد القاضي: العالم سيشهد عددا من زخات الشهب يومي ٣ و٤ يناير (فيديو)

جاد القاضي
جاد القاضي

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن العالم سيشهد عددا من زخات الشهب التي يطلق عليها اسم شهب الرباعيات خلال يومي ٣ و٤ يناير. 

 

زخات الشهب لا تشكل أي خطورة على الأرض

 

وأوضح القاضي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، أن زخات الشهب هي عبارة عن دخول الأتربة والغبار في مجال الغلاف الجوي الأرضي، وتظهر على شكل شهب في جماعات كبيرة تشبه زخات المطر لافتًا إلى أنها لا تشكل أي خطورة على الأرض بالإضافة إلى أنها تحترق بالكامل قبل وصولها لسطح الأرض.

 

وأضاف أن تلك الأحداث الفلكية تساعد الفلكيين في معرفة الكثير من المعلومات عن الكون وأسراره، مشيرًا إلى أن معرفة المواطن العادي لتلك المعلومات الفلكية تجعل من الصعب على مروجي الإشاعات أن ينشروا الرعب والهلع بين المواطني.

 

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن علم الفلك لم يقم بإثبات أي علاقة بين الكواكب والإنسان، منوهًا بأنه لا ينصح المواطنين بالانسياق وراء الذين يطلقون على أنفسهم لقب الفلكيين.

العالم الدكتور جاد القاضي جاد القاضي سيشهد زخات الشهب يومي ٣ و٤ يناير

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