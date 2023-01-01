الأحد 01 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة المصرية الأفضل أداءً فى الشرق الأوسط خلال 2022

البورصة المصرية
البورصة المصرية

حققت البورصة المصرية أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022.

وقال وائل مكارم، كبير استراتيجيي السوق - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة Exness: شهدت أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط فترة صعبة في عام 2022 حيث أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا بشدة على معنويات المستثمرين.

وأضاف أن التحديات السابقة أدت لتباين أداء الأسواق بالمنطقة، حيث تقوم معظم دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها بالدولار الأمريكي وتتبع تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مكارم إن حرب أوكرانيا خلقت تقلبات قوية في أسعار الطاقة والتي أثرت بدورها على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وأداء الشركات في مختلف القطاعات من النقل إلى البيع بالتجزئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر (EGX30) محققًا مكاسب سنوية بنسبة 22٪. حيث عكس المؤشر الرئيس للبورصة المصرية اتجاهه السابق ليحقق مكاسب في الربع الأخير بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات.

تباين اداء اسواق المال العربية البورصة المصرية الأفضل أداء في الشرق الأوسط في عام 2022 أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الاوسط أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا معنويات المستثمرين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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