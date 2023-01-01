الأحد 01 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التأمينات» تبدأ من اليوم زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتبارًا من اليوم الأحد أول يناير 2023 فى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.

قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، وأن من الأثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيهًا.

وكان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أكد أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3000 جنيه، حيث أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التى يصعب تحديد صاحب عمل لها، وكذلك تحديد دخلها الشهرى، ومن ثم قرر القانون اشتراكهم فى مظلة التأمين الاجتماعى على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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