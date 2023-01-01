يودع العالم مع غروب شمس بصباح اليوم الأحد عاما ميلاديا ويستقبلون العام الآخر الجديد، ولعل في دعاء الفجر وأذكار الصباح الدعاء المستجاب في أول أيام 2023، ما سيطمح إليه جميع المسلمين من مغفرة واستجابة والاستبشار ورضوان من الله عز وجل تبارك وتعالى.

دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 1 يناير 2023

وتستعرض "الدستور" أبرز أذكار الصباح اليوم الأحد 1 يناير 2023 ودعاء الفجر.

دعاء الفجر اليوم المستجاب

1- اللهم أهل عام ٢٠٢٣م على مصر وأهلها بكل خير.

2- اللهم أصلح فيه القلوب والنفوس والأحوال، اللهم ما كان منا من عمل صالح فتقبله، وما كان من تقصير فتجاوز عنه.

3- اللهم اجعل العام المقبل عام صحة وشفاء لكل مريض، وأمن لكل خائف، وعام رحمة لنا جميعًا.

4- اللهم اشف فيه كل مريض، ويسر فيه كل عسير، ولا تجعل منا فيه شقيًّا ولا محرومًا.

5- اللهم اجعله عام خير وبركة وأمن ويسر وسعة على مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين.

أدعية الصباح اليوم الأحد

(أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أعوذ بك مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر).

يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعّب لي حاجة ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة ولا تفضح لي سراً، ولا تكسر لي ظهراً.

(كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَهُ يقولُ: إذا أصبحَ أحدُكُم فليقُلْ: اللَّهمَّ بِكَ أصبَحنا، وبِكَ أمسَينا، وبِكَ نحيا وبِكَ نموتُ وإليكَ المصيرُ، وإذا أمسَى فليقُلْ: اللَّهمَّ بِكَ أمسَينا وبِكَ أصبَحنا وبِكَ نحيا وبِكَ نموتُ وإليكَ النُّشورُ).

رُويَ عن عبدالله بن خبيب أنّه قال: (خَرَجْنا في لَيلةِ مَطَرٍ، وظُلمةٍ شَديدةٍ، نطلُبُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِيُصلِّيَ لنا، فأدْرَكْناهُ، فقال: أصلَّيتُم؟ فلم أقُلْ شيئًا، فقال: قُلْ، فلم أقُلْ شيئًا، ثُمَّ قال: قُلْ، فلم أقُلْ شيئًا، ثُمَّ قال: قُلْ، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما أقولُ؟ قال: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، والمُعوِّذَتَينِ حين تُمسي وحين تُصبِحُ، ثلاثَ مرَّاتٍ، تَكْفيكَ من كُلِّ شَيءٍ).

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: (لم يكُنْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدَعُ هؤلاءِ الدَّعواتِ حين يُمسي وحين يُصبِحُ: اللَّهُمَّ إنِّي أسأَلُك العافيةَ في الدُّنيا والآخِرةِ، اللَّهُمَّ إنِّي أسأَلُك العَفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنْيايَ وأهْلي ومالي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرتي -وقال عُثمانُ: عَوْراتي- وآمِنْ رَوْعاتي، اللَّهُمَّ احْفَظْني من بيْنِ يَدَيَّ، ومِن خَلْفي، وعن يَميني، وعن شِمالي، ومن فَوقي، وأعوذُ بعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتالَ من تَحْتي).