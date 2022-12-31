الليلة.. عرض «تاكسى» أولى حكايات مسلسل «فى كل أسبوع حكاية»

تنطلق، مساء اليوم السبت، أولى حلقات حكاية “تاكسي” ضمن حكايات المسلسل التليفزيوني “في كل أسبوع حكاية”.

مواعيد عرض مسلسل “في كل أسبوع حكاية”

ومن المقرر أن تنطلق الحلقة الأولى من حكاية “تاكسي” في تمام الساعة الثامنة مساء، على قنوات DMC وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساء على قناة DMC Dram، ويعرض المسلسل أيضا على منصة “WATCH IT” الرقمية.

أبطال حكاية “تاكسي” من مسلسل “في كل أسبوع حكاية”

حكاية "تاكسي" يشارك في بطولتها كل من المطرب دياب، والنجمة أيتن عامر، ومحمد على رزق، صبرى عبدالمنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وإنتاج شركة سيلمديا -مها سليم.

تفاصيل مسلسل “في كل أسبوع حكاية”

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، في إطار اجتماعي أسري.

المسلسل مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبطًا بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة، أيضًا المسلسل لايت لا يخلو من الجانبين الكوميدي والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.

انتهى صناع مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" من تصوير أول 3 حكايات من العمل، وهى "تاكسى" والثانية بعنوان "روليت" بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، إنجي شرف ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام، والثالثة "لسة في أمل" بطولة محمد كيلاني وكارولين عزمي، محمد المولى، هنا يسري، شهد الشاطر وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادي عبدالسلام.

ويتواصل حالياً تصوير الحكاية الرابعة من المسلسل بعنوان "زيارة" من بطولة محمد جمعة، نهى عابدين، حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبدالعزيز، الطفل آدم ويحيى النحاس وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثها حول علاقة الزوجين بعد الطلاق خاصة في ظل وجود طفل بينهما

برومو وبوستر حكاية تاكسي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "فى كل أسبوع حكاية"، البوستر الدعائي والرسمي لأولى حكايات المسلسل، والتي تحمل اسم “في التاكسي”، بطولة النجم دياب وأيتن عامر اللذين تصدرا البوستر الرسمي للمسلسل.

وعرضت قناة cbc التى تنفرد حصريًا بعرض حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" البرومو الدعائي لحكاية "في التاكسي"، وحقق البرومو نسبة مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.