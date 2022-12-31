روتين يومي للبشرة لحمايتها من التشقق في فصل الشتاء

الجلد الجاف المتشقق في الشتاء مزعج ويشعر بعدم الراحة وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مزيد من مشاكل الجلد، ويمكن أن يساعدك المرطب الجيد، لكن بشرتك قد تكون قد تضررت بالفعل قبل أن تتمكن من رؤية علامات الجو البارد والجاف والحرارة الداخلية الاصطناعية، ولهذا فهذه بعض النصائح من موقع uchealth للعناية ببشرتك في فصل الشتاء.

1. جهزي منزلك للعناية بالبشرة الشتوية

يمكن أن يؤدي استخدام المرطب إلى زيادة مستويات الرطوبة في الهواء، مما قد يخلق بيئة تظل فيها بشرتك رطبة، وتنبعث أجهزة الترطيب ضبابًا خفيفًا في غرفتك لتحقيق رطوبة مثالية تتراوح بين 40 إلى 60 بالمائة، فضع المرطب في الغرفة التي تقضي فيها معظم الوقت، وهي غرفة النوم بالنسبة لمعظم الناس.

2. الحفاظ على نظام غذائي يعزز صحة البشرة وترطيبها

ترتبط صحة بشرتك ارتباطًا مباشرًا بصحة أمعائك، لذلك من المهم الحفاظ على نظام غذائي يدعم صحة الجلد الجيدة، وفيما يلي بعض من أفضل الأطعمة للحفاظ على بشرة صحية:

تحافظ الأسماك الدهنية مثل السلمون وأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك وفيتامين هـ والبروتين عالي الجودة على ترطيب بشرتك وتقليل الالتهاب.

الأفوكادو مصدر جيد للفيتامينات E و C والدهون المفيدة، وكلها تعزز صحة الجلد، ولديهم أيضًا مركبات تساعد في منع أضرار أشعة الشمس.

اللوزغني بالبروتين والسيلينيوم وفيتامين هـ والدهون الأساسية والزنك.

بذور عباد الشمس تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل فيتامين E، الذي له تأثيرات واقية من مضادات الأكسدة على الجلد.

البطاطا الحلوة تحتوي على الكثير من البيتا كاروتين، وهو واقي طبيعي من أشعة الشمس.

الفلفل الحلو مصدر ممتاز لفيتامين C وبيتا كاروتين، وكلاهما له تأثيرات واقية مضادة للأكسدة على الجلد، ويساعد فيتامين سي في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الهيكلي الذي يقوي بشرتك.

3. اشرب الكثير من الماء

شرب الكثير من الماء له تأثير قوي وإيجابي على صحة بشرتك، وعلى صحتك العامة، والحرص على شرب الكثير من الماء هو الطريقة الأكثر طبيعية لضمان صحة بشرتك وإشراقها، بشرب الكثير من الماء

4. قشر بشرتك

التقشير ضروري للعناية بالبشرة، والفشل في ذلك يؤدي إلى جفاف الجلد، بغض النظر عن كمية الكريم أو المصل الذي تستخدمه.

5. استخدام مصل مضاد للأكسدة

تعتبر الأمصال من بين منتجات العناية بالبشرة القليلة المفيدة على مدار السنة، ويمكنك استخدام مصل مضاد للأكسدة على مدار العام طالما أنه لا يحتوي على الكحول، وبغض النظر عن المناخ، وتهاجم عوامل الإجهاد التأكسدي للجذور الحرة الجلد وتتسبب في ظهور خطوط رفيعة مبكرة وتفكك الكولاجين والبقع الشمسية.

يمكنك تخفيف الضرر الذي تسببه عوامل الإجهاد التأكسدي من الجذور الحرة عن طريق تطبيق تركيبة فيتامين سي قبل استخدام منتجات العناية بالبشرة الثقيلة في الصباح، وتذكر أيضًا تغطية بشرتك بواقي الشمس كل يوم، حتى عندما يكون الجو باردًا أو ملبدًا بالغيوم.

6. استخدم كريم ترطيب الوجه والمنظفات اللطيفة

يعد التحول إلى كريم مرطب للوجه أحد أهم الخطوات للوقاية والتعامل مع البشرة الجافة المتشققة، ومع ذلك فهي واحدة من أكثر الخطوات التي يتم التغاضي عنها.

7. ضع روتينًا شتويًا منتظمًا للعناية بالبشرة

ضعي روتينًا خاصًا بالشتاء للعناية بالبشرة، بالإضافة إلى المرطب ومصل الوجه، ضعي كريمًا لطيفًا، مثل علاج الأفوكادو، على جفونك وتحت عينيك.

ضع في اعتبارك الشطف لمدة لا تزيد عن بضع دقائق مع الدش بالماء الدافئ بدلاً من الماء الساخن، حيث يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد بشكل مفرط.

أخيرًا، استخدمي مرطبًا شديد التحمل على شفتك ويديك، وخاصة الجلد المحيط، وإذا شعرتي أن بشرتك جافة جدًا، ففكر في استخدام قناع مرطب مرة واحدة في الأسبوع قبل الذهاب إلى الفراش، وتأكدي من تجنب المنتجات التي تحتوي على الطين أو الفحم.