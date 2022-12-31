«ليكيب»: «أوناحى» على رادار ليستر سيتى خلال الميركاتو الشتوى

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم، عن وجود اهتمام إنجليزي بالتعاقد مع عزالدين أوناحي لاعب وسط فريق أنجيه الفرنسي، والمنتخب المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأظهر «أوناحي» تألقًا كبيرًا مع منتخب المغرب، خلال نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، الأمر الذي جعله محط اهتمام كبير من جانب العديد من الأندية الأوروبية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، يستهدف ضم أوناحي، من أجل تدعيم صفوفه في "الميركاتو" الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي، قدم أول عرض لأنجيه الفرنسي من أجل النجم المغربي، وقدره 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات ومكافآت في حال تأهل ليستر سيتي، إلى الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي يعتزم بشدة التفاوض على قيمة انتقال أوناحي، مشيرًا إلى أن أنجيه لا يسعى حاليًا في التفريط في خدمات أوناحي، على الرغم من الموقف الصعب للفريق في جدول دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ويحتل أنجيه المركز العشرين والأخير في جدول الدوري الفرنسي، برصيد 8 نقاط فقط، وذلك بعد مرور 16 جولة على انطلاق الموسم الحالي للمسابقة.

وشارك أوناحي، مع أنجيه، في 14 مباراة خلال الموسم الحالي للدوري الفرنسي، دون أن يسجل أهدافاً، كما شارك مع منتخب "أسود الأطلس" في جميع مبارياته بكأس العالم 2022، حيث ساهم في حصول المغرب، على المركز الرابع في المونديال.