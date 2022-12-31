السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«ليكيب»: «أوناحى» على رادار ليستر سيتى خلال الميركاتو الشتوى

عزالدين أوناحي
عزالدين أوناحي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم، عن وجود اهتمام إنجليزي بالتعاقد مع عزالدين أوناحي لاعب وسط فريق أنجيه الفرنسي، والمنتخب المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأظهر «أوناحي» تألقًا كبيرًا مع منتخب المغرب، خلال نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، الأمر الذي جعله محط اهتمام كبير من جانب العديد من الأندية الأوروبية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، يستهدف ضم أوناحي، من أجل تدعيم صفوفه في "الميركاتو" الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي، قدم أول عرض لأنجيه الفرنسي من أجل النجم المغربي، وقدره 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات ومكافآت في حال تأهل ليستر سيتي، إلى الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي يعتزم بشدة التفاوض على قيمة انتقال أوناحي، مشيرًا إلى أن أنجيه لا يسعى حاليًا في التفريط في خدمات أوناحي، على الرغم من الموقف الصعب للفريق في جدول دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ويحتل أنجيه المركز العشرين والأخير في جدول الدوري الفرنسي، برصيد 8 نقاط فقط، وذلك بعد مرور 16 جولة على انطلاق الموسم الحالي للمسابقة.

وشارك أوناحي، مع أنجيه، في 14 مباراة خلال الموسم الحالي للدوري الفرنسي، دون أن يسجل أهدافاً، كما شارك مع منتخب "أسود الأطلس" في جميع مبارياته بكأس العالم 2022، حيث ساهم في حصول المغرب، على المركز الرابع في المونديال.

عزالدين أوناحي أنجيه الفرنسي المنتخب المغربي المغرب كأس العالم 2022 ليستر سيتي أنجيه الدوري الفرنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«ميرور» تكشف موعد الظهور الأول لـ رونالدو مع النصر السعودى

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 1.5 مليون جنيه

الداخلية تستعيد سيارتين مسروقتين فى حملات أمنية

18 جلسة لمجلس الأمناء.. حصاد «الحوار الوطنى» فى 2022

وزير الاتصالات: تنفيذ 100% من المشروعات الرقمية بقرى «حياة كريمة» فى الغربية

ضبط عصابة لسرقة المواد البترولية في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة