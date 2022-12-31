السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالأسماء.. تأشيرات عودة لمصريين انتهت إقامتهم في السعودية

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة بالأسماء اليوم السبت، عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 114 عاملًا مصريًا من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد إنتهاء صلاحية الإقامة، وذلك بعد مراجعة مكتب عمل الرياض، وإدارة الوافدين ،جرى إصدار تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائي، المستشار العمالي بسفارة مصر لدى الرياض، أن القائمة تضم 70 تأشيرة برخصة عمل بغرض الخروج النهائي لهم ومخاطبة إدارة الوافدين بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائي لهم، وتم إصدار تأشيرة الخروج النهائي النظامية لعدد 21 عاملًا، ويمكنهم السفر خلال مدة شهرين من تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي، كما يمكنهم العودة إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة عمل جديدة في أي وقت.

كما أوضح التقرير إصدار تأشيرة الخروج النهائي لعدد 4 عاملين بصمة إبعاد وتم منحهم مهلة أسبوعين لمغادرة المملكة العربية السعودية ولا يمكنهم العودة إلى المملكة إلا بعد مرور 5 سنوات نظرًا لوجود بصمة إبعاد، كما تم رفض عدد 19 طلب خروج نهائي من إدارة الوافدين بالرياض نظرًا لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر وسيتم معالجتها ومراجعة إدارة الوافدين مرة أخرى.

وأكد أحمد رجائي، المستشار العمالي بسفارة مصر بالرياض، أن مكتب التمثيل العمالي يواصل دوره في متابعة كافة ملفات وقضايا العمالة المصرية في المملكة، وذلك بتوجيهات من الوزير حسن شحاتة، موضحًا أنه بخصوص القائمة المذكورة تم الإعلان على صفحة مكتب التمثيل العمالي بالرياض على الفيسبوك عن أسماء هؤلاء العاملين تسهيلاً عليهم، دون الحاجة إلى الحضور مرة أخرى إلى مقر القنصلية.

تأشيرات عودة لمصريين انتهت إقامتهم في السعودية
تأشيرات عودة لمصريين انتهت إقامتهم في السعودية
تأشيرات عودة لمصريين انتهت إقامتهم في السعودية
تأشيرات عودة لمصريين انتهت إقامتهم في السعودية
تأشيرات عودة لمصريين انتهت إقامتهم في السعودية
تأشيرات عودة لمصريين انتهت إقامتهم في السعودية
تأشيرات عودة لمصريين انتهت إقامتهم في السعودية
تأشيرات عودة لمصريين انتهت إقامتهم في السعودية
القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي صلاحية الإقامة وزير القوى العاملة حسن شحاتة جمهورية مصر العربية تأشيرة

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