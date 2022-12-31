السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل شخص وإصابة 30 آخرين جراء اصطدام حافلتين في مطار طهران

اصطدام حافلتين في
اصطدام حافلتين في مطار طهران

قُتل شخصٌ على الأقلّ وجُرح ثلاثون آخرون جراء اصطدام حافلتَين السبت في مطار طهران الدولي قرب العاصمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال مسؤول في الشرطة في مطار الإمام الخميني الدولي للتلفزيون الرسمي، "للأسف، سقط قتيلٌ في الحادث".

وأفاد التلفزيون أن "أكثر من 30 شخصًا أُصيبوا في المجمل"، بدون تحديد جنسياتهم.
وأوضح المسؤول أن 11 من بينهم مصابون "بجروح بالغة".

ومطار الإمام الخميني هو المطار الدولي الرئيسي في إيران ويقع على مسافة 30 كلم جنوب غرب العاصمة.

طهران مطار الإمام الخميني إيران العاصمة اصطدام

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