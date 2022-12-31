اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 23 ديسمبر إلى 29 ديسمبر، وذلك في التقرير التالي:



الجمعة 23 ديسمبر

- في إطار برنامج تنمية الأسرة المصرية، التضامن الاجتماعي تكثف تدريب منسقي برنامج "٢ كفاية" بالمحافظات بهدف تطوير قدراتهم على متابعة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المقدمة بالجمعيات الأهلية في قرى ومراكز حياة كريمة في 20 محافظة.

- وزيرة التضامن تعلن نتائج عمل صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في عام 2022.

السبت 24 ديسمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تجري زيارة تفقدية لمؤسسة مستشفي سرطان الأطفال - مصر 57357 وتؤكد أن الدولة المصرية لديها مسئولية مجتمعية نحو صحة أطفالها، ومصر تُعد على رأس الدول التي تحترم صحة أبنائها.

- مبادرة "لا امية مع تكافل" تطلق برامج اعداد مدربين وتبدأ من محافظة المنوفية بمشاركة 40 مدرب، بهدف تنمية قدرات المدرب على استخدام تطبيقات الحقيبة التدريبية لتعليم الكبار والتعليم المجتمعي.

الأحد 25 ديسمبر

- وزيرة التضامن تستقبل السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة ومسئولي الهلال الأحمر الإماراتي، لبحث أوجه التعاون وتنظيم جهود منظمات العمل الأهلي بالإمارات في القاهرة.

- القباج تشهد اجتماعاً موسعاً للجنة التنسيقية لإنشاء مركز ادارة الازمات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء ا.ح بكر محمد البيومى مدير إداراة الاشارة والوفد المرافق لبحث خطة استكمال المركز التكنولوجي وغرفة إدارة الأزمات بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية.

- التضامن تنفذ نسختها الثانية من مبادرة "الحياة أمل" لكبار السن بمحافظة الدقهلية فعاليات بمشاركة 100 من كبار المواطنين من محافظات القليوبية والدقهلية والغربية والشرقيةـ وتقيم معرض للمنتجات اليدوية لاندية ودور المسنين على هامش الفعاليات.

الاثنين 26 ديسمبر

- القباج تترأس الاجتماع الأول للجنة المستحدث تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بشأن تأهيل سكان المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بحضور ممثلي الوزارات المعنية بتنسيق ومراجعة البرامج التنموية المتكاملة لتلك المناطق.

- الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ينظم قافلة طبية شاملة بمحافظة مرسى مطروح، وذلك على لتقديم الفحوصات الطبية والعلاج ولقاح كورونا وأنشطة دعم اجتماعى ونفسى للأطفال.

الثلاثاء 27 ديسمبر

- وزيرة التضامن تستعرض تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2022.

- برنامج فرصة ينفد 150 مشروع إنتاجي في قرية المراشدة بمحافظة قنا ويكثف أنشطة التمكين الاقتصادي في إطار مبادرة "قرية بلا عوز" في قرى حياة كريمة.

- بنك ناصر الاجتماعي يقدم إعانات ومساعدات نقدية وعينية بقيمة 57 مليون جنيه للفئات الأولى بالرعاية، والقباج تؤكد دور البنك التكافلي بجانب دوره المصرفي والاستثماري، والبنك يقدم نموذجًا رائدًا في تحمل المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان ينظم ورشة عمل للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بوزارة التربية والتعليم بعنوان "الوقاية من الإدمان" والورشة تتناول المخدرات وأضرارها.

الأربعاء 28 ديسمبر

- بحضور رئيس الجمهورية، وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك في حفل قادرون باختلاف في نسخته الرابعة وتعلن عن إطلاق مبادرتين جديدتين بعنوان "الإتاحة والعيش باستقلالية"، و"أحسن صاحب".

- القباج تشهد اجتماع اللجنة الوزارية للمجلس القومى للاجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

الخميس 29 ديسمبر

- القباج تستعرض تقريرًا عن الأنشطة المنفذة لإجمالي 30 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات المصرية عن عام 2022.

- تحت رعاية وزيرة التضامن ومحافظ جنوب سيناء، التضامن الاجتماعى تطلق مبادرة لتوثيق عقود الزواج لمواطنى جنوب سيناء باستهداف جميع مدن المحافظة وتوافد المواطنين للاستفادة من الخدمة.