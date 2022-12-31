السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الثلاثاء.. «دينية البرلمان» تناقش طلب تشكيل لجنة لاستلام أعمال ترميم مسجد سيدي البيلي أبو غنام

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، اجتماعا لها الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زكي؛ بشأن تشكيل لجنة محايدة لاستلام أعمال ترميم مسجد سيدي البيلي أبو غنام بمركز بيلا.

ويستأنف مجلس النواب جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسته غدا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

كما يناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

ويحدد المجلس خلال الجلسة موعد مناقشة ١٩ طلب مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية المصرية خاصة لدى طلاب المدارس الأجنبية، وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي، وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة ونتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية وإنشاء أسواق حضارية في القرى المصرية.

وتتضمن طلبات المناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية وتحصيل الديون المستحقة للدولة وتعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والتعامل مع شركات الاستثمار العقاري المشبوهة، وكذلك سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف وتوطين صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام ومحو الأمية الرقمية للمواطن المصري ودعم إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة ودعم دور الهيئة العامة للاستعلامات لتفعيل دور مراكز الإعلام بالمحافظات ودمج الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي المصري وعودة الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية، وتيسير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد بجنوب سيناء، وتأجير خطوط الإنتاج لكبرى الشركات الأوروبية ونشر الوعي القانوني للمواطنين.

الاجراءات الضريبية الاستثمار العقاري البورصة المصرية الحفاظ علي الهوية المصرية الشئون الدينية والأوقاف الدكتور على جمعة الدكتور حنفي جبالي جذب الاستثمار

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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