السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح

انقلاب أتوبيس بطريق
انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح

أصيب ٣ أشخاص في حادث انقلاب  أتوبيس غرب الدلتا في الكيلو ١٦ بطريق الإسكندرية مطروح،  وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.  

وحصلت «الدستور» على أسماء المصابين وهم: «أميمة عثمان محمود فرحات ٦٢ سنة مصابة بكدمات متفرقه بالجسم والحالة العامة متوسطة،  سمية محمد عبد العاطي  ٤٨ سنة مصابة بكدمات متفرقه بالجسم والحالة العامة متوسطة، هيثم جمعة محمد أبراهيم  ٣٣ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم والحالة العامة متوسطة». 

وأجرى الطاقم الطبي بمستشفى مطروح العام الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

وكان قد لقي شخص مصرعه،  وأصيب 5 آخرين ، في نوفمبر 2022، في حادث بطريق مطروح السلوم، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى براني التخصصي.

وأجرى الطاقم الطبي بمستشفى براني التخصصي الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، والتحفظ على جثمان المتوفى في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.
 

اسماء المصابين إصابة 3 أشخاص الدفع بسيارات الإسعاف انقلاب أتوبيس طريق الإسكندرية مطروح الساحلي مستشفى مطروح العام

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وائل لطفي

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