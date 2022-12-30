«مستقبل وطن» الشروق يفتتح 7 شوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أقام مستقبل وطن الشروق، 7 شوادر لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة في عدة مناطق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين البسطاء.

وقام المهندس كريم غنيم، أمين عام حزب مستقبل وطن قسم الشروق، والدكتور أبوبكر عبدربه، مساعد أمين القسم، والدكتور محمود جبر، أمين التنظيم، ورمضان القناوي، أمين العمال والفلاحين، وأعضاء هيئة مكتب مستقبل وطن الشروق، بافتتاح شوادر الخير في عدد من الأماكن بمختلف مناطق مدينة الشروق، وسط حضور كبير من المواطنين.

وشهدت شوادر الخير التي افتتحها مستقبل وطن الشروق، إقبالا كثيفا جدا من المواطنين، عقب انتهاء صلاة الجمعة، والذين توجهوا لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية، والذين أشادوا بما لاقوه من فارق بالأسعار للمنتجات عن مثيلاتها بالأسواق.

ووجه كل من المهندس كريم غنيم، أمين مستقبل وطن الشروق، والدكتور محمود جبر، أمين التنظيم بالحزب، بتشكيل مجموعة من أعضاء هيئة مكتب قسم الشروق، بتكوين فرق المراقبة بالمرور على شوادر الخير بشكل يومي لمراقبة الأسعار والعمل على استمرار وجود التخفيضات.

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