مباراة جديدة.. بدء الحلقة الرابعة من برنامج «كابيتانو مصر»

بدأت الآن الحلقة الرابعة من برنامج «كابيتانو مصر» البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب الكروية في مصر والذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ويعرض عبر قناة ON.

برنامج كابيتانو مصر

وتشهد حلقة اليوم مباراة جديدة ضمن منافسات البطولة بعد تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين بواقع 4 فرق لكل مجموعة، وتلعب مباراة حلقة اليوم بين فريقي فريق كابتن حمادة إمام، بقيادة كابتن طارق السيد وفريق كابتن محمد لطيف، بقيادة كابتن سيد معوض.

وأمس في بداية الحلقة الثالثة وقبل المنافسة الفعلية للاعبين عرض تقرير عما قدمته إدارة البرنامج للأبطال الصغار حيث تم تحديد مواعيد محددة لاستيقاظ اللاعبين، وبعدها يحصلون على الإفطار بشكل جماعي وليكون فرصة للتعرف على بعضهم، في أول أيام المعسكر ويبدأون بعدها التدريبات، كما اهتمت بالمساحات الخضراء لمساعدة اللاعبين على الاسترخاء، بالإضافة إلى ملاعب تدريب على أعلى مستوى، فضلًا عن غرف فندقية 5 نجوم مع خدمات مميزة.

كما وفرت المزيد من صالات الألعاب الرياضية لتطوير القوة البدنية، ومطعم على أعلى مستوى، ويعمل على حسب النظام الغذائي الموضوع للاعبين، بالإضافة إلى حمامات سباحة للتدريب والترفيه، وقاعات للمحاضرات، فضلًا عن منطقة ألعاب لتجديد النشاط وتنمية روح الفريق.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين تخلله عدد من المواقف الكوميدية والمثيرة منها طلب محمود أبو الدهب اللجوء للفار لكنه لم يحصل على الهدف الذي كان يريده وأيضًا اعترض شادي على احتساب تسلل على فريقه لكنه في النهاية كان تسللا صحيحا، وانتهت المباراة بالتعادل بما يعني وفقا لنظام البطولة اللجوء لضربات الترجيح والفائز يحصل على نقطتين فقط حيث يسمح الفوز في الوقت الأصلي بالحصول على النقاط الثلاثة كاملة.

وبالفعل لعب الفريقان ضربات الجزاء فكانت الصدمة لفريق صالح سليم وشادي محمد حيث أضاع لاعبوه 3 كرات وسجلوا كرة واحدة لتنتهي المباراة بفوز فريق محمود الجوهري بقيادة الكابتن محمود الجوهري بـ 3 أهداف لهدف وجاءت اللحظة الحاسمة لخروج لاعبين من الفريق الخاسر.