رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

بعث الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2023.

جاء فيها: "يسعدنى بالاصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب رئيس الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمناسبة العام الميلادى الجديد 2023.. أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمنيات راجين من الله أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا الغالية".

كما بعث رئيس الجامعة برقية تهنئة للأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات المصرية.

كما بعث رئيس الجامعة برقية تهنئة للسيد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة والقيادات التنفيذية والسياسية والأمنية بالوادى الجديد.