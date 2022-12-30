مصباح أحمد لـ«القاهرة الإخبارية»: أجندة الشباب السوداني مطروحة بقوة في الاتفاق الإطاري

قال مصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة السوداني، إن أجندة الشباب السوداني مطروحة بقوة في الاتفاق الإطاري والمجلس التشريعي الذي سيشكل بعد الاتفاق النهائي، لافتًا إلى أن مشاركة الشباب في المجلس التشريعي والمجالس المحلية تجاوز 30%.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي في برنامج «عايش» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد من المشاريع تستهدف تحويل الشباب من شباب مناهض للأنظمة الشمولية للبناء والتعمير، وتمكينهم من منظمات المجتمع المدني حتى يكونوا فاعلين.

ولفت إلى أن السودان مر بمرحلة انتقالية كانت فيها ثورة منذ عام 2019، وعدد الشباب في السودان يتجاوز 50% من عدد السكان، وكان لهم دور مؤثر من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكان للشباب الدور الكبير في إنجاز هذا التغيير الذي حدث في السودان.

وأردف: «الشباب كان هو المتصدي لما حدث من تغيير، ولعب دورا كبيرا في مناهضة النظام القائم حتى اللحظة، وبجهود الشباب توصلنا أخيرا للاتفاق الإطاري الذي وقع يوم 5 ديسمبر، دور الشباب هو الأبرز في الفعل السياسي والفعل الاقتصادي، أجندة الشباب حاضرة بقوة من خلال طاولة الحوار، ومن خلال المسارات السياسية المختلفة، ونحن في السودان نرى أن الشباب أصبحوا أساس الفعل السياسي ومشاركتهم كبيرة جدًا».