الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هايدى موسى: كسبت أشياء كثيرة خلال 2022.. والاستثمار الحقيقى فى الأشخاص

المطربة هايدي موسى
المطربة هايدي موسى

قالت المطربة هايدي موسى، إنها كسبت أشياء كثيرة في عام 2022، متابعة: «كسبت ناس حلوة عرفتها وعلاقات بأناس طيبين استطعت أن أكسبهم».

وأضافت المطربة هايدي موسى، خلال حوارها ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، والمذاع على قناة "النهار"، مساء اليوم الجمعة: «أعتقد أن الاستثمار الحقيقي يكون في الأشخاص وليس الماديات التي حولنا».

وحال تحقيق النجاح في مجال الغناء، قالت المطربة هايدي موسى: الطريق ما زال طويلًا، ولكن حققت نجاحًا وأصبحت فخورة بنفسي وقمت بعمل خطوات ثابتة وناجحة وإن كانت ليست ضمن التوقع الذي أرسمه لنفسي ولكن أرى أنني في الطريق الذي سأكون راضية عنه والفن الذي أتمنى أن أقدمه للجمهور.

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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