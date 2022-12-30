الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حصاد 2022| الحوار الوطنى.. رؤية متكاملة لجوانب المجتمع المصرى «فيديو»

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد حصاد 2022 بعنوان "الحوار الوطني.. رؤية متكاملة لكافة جوانب المجتمع المصري".

وأشار التقرير إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الـ 26 من إبريل الماضي حول إطلاق حوار شامل عن مختلف القضايا، وتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى دون استثناء أو تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا، مثلت بادرة غير مسبوقة من أجل العمل نحو الانتقال للجمهورية الجديدة.

ويأتي الحوار الوطني في إطار رؤية مصر المتكاملة لكافة جوانب المجتمع المصري، والتي تشمل الإصلاح الشامل للإنسان المصري، مع إعادة صياغة سياسة مصر الخارجية بمستوياتها الإقليمية والدولية وصولًا لمرحلة الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال خلق مساحات مشتركة بتوافق كامل بين القوى السياسية والشبابية من مختلف الجهات والفئات، من أجل إعلاء مصلحة الوطن.

وانطلق الطريق إلى الحوار الوطني في السادس والعشرين من يونيو الماضي، حيث تم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، بعد تشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار، ليضم المجلس 19عضوًا من مختلف التيارات السياسية والتوجهات الفكرية، ليعكس المشاركة الفعالة والمتنوعة بمختلف الرؤى الوطنية. 

الحوار الوطنى حصاد 2022 رؤية متكاملة جوانب المجتمع المصري

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