الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لتخفيف أحمال الكهرباء.. إنشاء وحدتي طاقة شمسية بقرية حماطة بمرسى علم

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

 حققت الدولة إنجازات كثيرة في عهد الرئيس السيسي، ومن ضمنها استخدام الطاقة النظيفة والحفاظ عليها و توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتي تعتبر أقل تكلفة من الطاقة التقليدية من الوقود والسولار، علاوة على أنه تعتبر من الطاقة النظيفة صديقة للبيئة، ومن ضمنهم وحدتي توليد كهرباء طاقة شمسية بقرية حماطة بمدينة مرسى علم.

تعمل الوحدة الأولى بقدرة ربع ميجاوات ، والثانية نصف ميجاوات بتكلفة مالية بلغت مليونا و 300 ألف جنية، وذلك لمواكبة زيادة الأحمال الكهربائية بسبب التوسعات الجارية حاليا بحماطة، والمحطة تولد الطاقة الشمسية من خلال امتصاص الألواح الشمسية لضوء الشمس وتقوم بتحويلها إلى كهرباء، عندما تصطدم الفوتونات بخلية شمسية، فإن الذرات تفقد إلكتروناتها، في آلية تدعى الظاهرة الكهروضوئية.

تعمل المحطات عند ربط الجانب الموجب مع السالب في الموصلات مع وجود مصدر كهربائي فإنها تكوّن دائرة كهربائية، عندما تتدفق الإلكترونات خلال هذه الدائرة، تكون ما يعرف بالخلايا الكهربائية المتعددة لتشكل لوحة شمسية،  يمكن توصيل لوحات متعددة وحدات معًا لتكوين مجموعة شمسية، وكلما زادت عدد اللوحات، زادت الكهرباء التي يمكن توليدها.

طاقة شمسية طاة نظيفة إنجازات حماطة مرسى علم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل فى مهرجان سيتى بارك بمحافظة جدة السعودية

الأحد.. بدء صرف معاشات يناير بالمنحة الاستثنائية

مجتمع الأعمال والمستثمرين: «وثيقة ملكة الدولة» تؤسس لشراكة جديدة مع القطاع الخاص

وزير التعليم العالي يشدد على ضرورة الانتهاء من تجهيزات الجامعات الأهلية

تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمسار «مونوريل العاصمة الإدارية»

سكرتير مساعد البحر الأحمر يتفقد المدفن الصحى الآمن بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من المسجد الأقصى

قلق من «حكومة نتنياهو».. لماذا يزور مستشار الأمن القومى الأمريكى إسرائيل؟

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية