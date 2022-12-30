لتخفيف أحمال الكهرباء.. إنشاء وحدتي طاقة شمسية بقرية حماطة بمرسى علم

حققت الدولة إنجازات كثيرة في عهد الرئيس السيسي، ومن ضمنها استخدام الطاقة النظيفة والحفاظ عليها و توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتي تعتبر أقل تكلفة من الطاقة التقليدية من الوقود والسولار، علاوة على أنه تعتبر من الطاقة النظيفة صديقة للبيئة، ومن ضمنهم وحدتي توليد كهرباء طاقة شمسية بقرية حماطة بمدينة مرسى علم.

تعمل الوحدة الأولى بقدرة ربع ميجاوات ، والثانية نصف ميجاوات بتكلفة مالية بلغت مليونا و 300 ألف جنية، وذلك لمواكبة زيادة الأحمال الكهربائية بسبب التوسعات الجارية حاليا بحماطة، والمحطة تولد الطاقة الشمسية من خلال امتصاص الألواح الشمسية لضوء الشمس وتقوم بتحويلها إلى كهرباء، عندما تصطدم الفوتونات بخلية شمسية، فإن الذرات تفقد إلكتروناتها، في آلية تدعى الظاهرة الكهروضوئية.

تعمل المحطات عند ربط الجانب الموجب مع السالب في الموصلات مع وجود مصدر كهربائي فإنها تكوّن دائرة كهربائية، عندما تتدفق الإلكترونات خلال هذه الدائرة، تكون ما يعرف بالخلايا الكهربائية المتعددة لتشكل لوحة شمسية، يمكن توصيل لوحات متعددة وحدات معًا لتكوين مجموعة شمسية، وكلما زادت عدد اللوحات، زادت الكهرباء التي يمكن توليدها.