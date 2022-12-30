إطلاق «خان شريف» فى «جيت واى الرحاب» بمنتجات محلية وعروض فنية مميزة

الرحاب تشجع الصناعة المصرية..

انطلق في مدينة الرحاب أمس الخميس "خان شريف" في جيت واي مول، أحدث المراكز التجارية المتكاملة لمجموعة طلعت مصطفى. ويضم "خان شريف" منتجات متنوعة محلية الصنع تباع بأسعار مناسبة في أكثر من 150 منفذا للبيع، ويتضمن أيضاً عروضاً فنية وأنشطة وفعاليات متنوعة لمختلف الأعمار.

عرض أزياء ديفيليه

وتم تنظيم عرض أزياء (ديفيليه) ضمن فعاليات "خان شريف" واستغرق مدة العرض 6 ساعات بمشاركة أشهر وأكبر مصممي الأزياء .

عرض أزياء ديفيليه

مشروع "خان شريف" يديره الإعلامي المعروف شريف مدكور، ومستوحى من منطقة ومحلات "خان الخليلي"، وهدفه تشجيع المصنعين المصريين، خاصة أصحاب الحرف اليدوية، وتم اختيار جيت واي الرحاب لانطلاق المشروع يومي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، وسيتم تنظيمه على مدار العام في أماكن ومناطق مختلفة بمحافظات الجمهورية .

تنظيم عرض أزياء ديفيليه

ويعد جيت واى مول الرحاب من أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويقع فى موقع استراتيجى فى مدينة الرحاب على مساحة 26 ألف متر مربع، وسيكون وجهة تجارية جديدة لكل من سكان الرحاب وكافة مناطق القاهرة الجديدة، ويوفر جيت واي مول خدمات ترفيهية متكاملة، بالإضافة إلى خدمات تجارية وإدارية وطبية شاملة لسكان المدينة.

ويمكن الوصول إلى "جيت واي مول" من خارج الرحاب من خلال محور محمد نجيب عبر بوابة 12 مدينة الرحاب.

عرض أزياء ديفيليه

تنظيم عرض أزياء ديفيليه

تنظيم عرض أزياء ديفيليه

تنظيم عرض أزياء ديفيليه