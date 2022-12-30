الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الرحاب تشجع الصناعة المصرية..

إطلاق «خان شريف» فى «جيت واى الرحاب» بمنتجات محلية وعروض فنية مميزة

مدينة الرحاب
مدينة الرحاب

انطلق في مدينة الرحاب أمس الخميس "خان شريف" في جيت واي مول، أحدث المراكز التجارية المتكاملة لمجموعة طلعت مصطفى. ويضم "خان شريف" منتجات متنوعة محلية الصنع تباع بأسعار مناسبة في أكثر من 150 منفذا للبيع، ويتضمن أيضاً عروضاً فنية وأنشطة وفعاليات متنوعة لمختلف الأعمار.

عرض أزياء ديفيليه 

وتم تنظيم عرض أزياء (ديفيليه) ضمن فعاليات "خان شريف" واستغرق مدة العرض 6 ساعات بمشاركة أشهر وأكبر مصممي الأزياء .

عرض أزياء ديفيليه 

مشروع "خان شريف" يديره الإعلامي المعروف شريف مدكور، ومستوحى من منطقة ومحلات "خان الخليلي"، وهدفه تشجيع المصنعين المصريين، خاصة أصحاب الحرف اليدوية، وتم اختيار جيت واي الرحاب لانطلاق المشروع يومي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، وسيتم تنظيمه على مدار العام في أماكن ومناطق مختلفة بمحافظات الجمهورية .

تنظيم عرض أزياء ديفيليه 

ويعد جيت واى مول الرحاب من أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويقع فى موقع استراتيجى فى مدينة الرحاب على مساحة 26 ألف متر مربع، وسيكون وجهة تجارية جديدة لكل من سكان الرحاب وكافة مناطق القاهرة الجديدة، ويوفر جيت واي مول خدمات ترفيهية متكاملة، بالإضافة إلى خدمات تجارية وإدارية وطبية شاملة لسكان المدينة.

ويمكن الوصول إلى "جيت واي مول" من خارج الرحاب من خلال محور محمد نجيب عبر بوابة 12 مدينة الرحاب.

عرض أزياء ديفيليه 
تنظيم عرض أزياء ديفيليه 
تنظيم عرض أزياء ديفيليه 
تنظيم عرض أزياء ديفيليه 
مدينة الرحاب 
مجموعة طلعت مصطفى الرحاب جيت واي مول خان شريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«رسالة لتحديث البيانات».. حبس المتهم بالنصب على المواطنين فى البساتين

الموهبة تنتصر.. «الجوهرى» يهزم «صالح سليم» فى انطلاق مباريات «كابيتانو مصر»

مكاسب إلغاء «الاعتمادات المستندية».. توفير السلع وخفض الأسعار والحد من الضغط على الدولار

«مستقبل وطن» ببني سويف يطلق قافلتين طبيتين في إهناسيا وسمسطا

فنادق الغردقة تتزين بأشجار«الكريسماس».. وخبير: نسب الإشغال تخطت الـ85%

فسخ خطوبة «عريس الشبكة الفضة» بطنطا.. وكريم: «كله بسبب الترند»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة

رسميًا.. «الكنيست» يعتمد حكومة نتنياهو

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من المسجد الأقصى