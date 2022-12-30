طبيب أردني لـ«القاهرة الإخبارية»: فخور بنجاح أول حالة زراعة رئة في مصر

عبّر الدكتور محمد حسن الطراونة، إخصائي الأمراض الصدرية، عن فخره الشديد بعد نجاح أول حالة زراعة رئة في مصر منذ أيام.

وقال "الطراونة" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح جديد»، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه بشكل عام فإن عام 2022 شهد العديد من الإنجازات الطبية التي فتحت باب الأمل لعلاج العديد من المرضى، من عديد الأمراض.

- الطراونة: التقدم الطبي أعطى أملًا في علاج العديد من الأمراض المعدية والفتاكة

وأضاف أن التقدم الطبي في العام الأخير، أعطى أملًا في علاج العديد من الأمراض المعدية والفتاكة، بالإضافة إلى أمراض السرطانات، والتقدم الكبير في البحث العلمي المتعلق بمجال زراعة الأعضاء، كما أن هناك تقدماً كبيراً في ملف توظيف الذكاء الاصطناعي في كشف وعلاج الأمراض.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف العلاج الجيني مع العلاج البيولوجي، والذي يعالج العديد من أنواع السرطانات، التي كانت تتأثر سلبا بالعلاجات الكيمياوية، مستطردًا أن هناك دراسات أيضًا حول زراعة البنكرياس، وأبحاث حول علاجات لأمراض فيروسية وبكتيرية لم يكن لها علاج في السابق.