الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف مرتبات يناير 2023 وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

جريدة الدستور

تتزايد معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات يناير 2023 بالزيادات الجديدة المعلن عنها من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع رقم 215، بالإضافة إلى موعد صرف معاشات يناير 2023 للمستفيدين، فالزيادة التي أقرتها الدولة تساهم في الحد من التضخم ومساعدة المواطنين على زيادة الأسعار.

موعد صرف مرتبات يناير 2023

وفي السطور التالية، يوضح «الدستور»، موعد صرف مرتبات يناير 2023 بالزيادات الجديدة، وجدول صرف معاشات يناير 2023.

مرتبات شهر يناير 2023

من المتوقع أن يبدأ صرف مرتبات يناير 2023 يوم 24 يناير وفقًا للمتبع إذ جاء موعد صرف مرتبات يناير 2022 يوم 24 مع الاستمرار لمدة 5 أيام، ويتم مراعاة أن موعد صرف مرتبات يناير 2023 تختلف من وزارة لآخرى.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 والمعاشات

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 وقيمة زيادات الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 لموظفي القطاع العام والمعاشات

ويتم صرف مرتبات يناير 2023 وفقًا للزيادات الجديدة والحد الأدنى للأجور المُطبق منذ نوفمبر الماضي، كالتالي:

  • مرتبات يناير 2023 للدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.
  • مرتبات يناير 2023 للدرجة العالية 6600 جنيه شهريًا.
  • مرتبات يناير 2023 لدرجة مدير عام 5400 جنيه شهريًا.
  • مرتبات يناير 2023 للدرجة الأولي 4800 جنيه.
  • مرتبات يناير 2023 للدرجة الثانية 4200 جنيه.
  • مرتبات يناير 2023 للدرجة الثالثة 3720 جنيهًا.
  • مرتبات يناير 2023 للدرجة الرابعة 3480 جنيهًا.
  • مرتبات يناير 2023 للدرجة الخامسة 3240 جنيهًا.
  • مرتبات يناير 2023 للدرجة السادسة 3000 جنيه.

موعد صرف معاشات يناير 2023

وفي سياق متصل، من المفترض أن يتم صرف معاشات يناير 2023 لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن بداية من الأحد الأول من يناير المقبل، لمختلف الفئات والشرائح، وفقا لقرارات وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا للمواعيد التالية:

معاشات شهر يناير 2023 لمن يحصل على أقل من 1000 جنيه: الصرف يومي 1 و2 وتصل بعد الزياة الاستثنائية إلى 1300 جنيه.

معاشات شهر يناير 2023 لمن يحصل على أقل من 2000 جنيه: الصرف يومي 3 و4 وتصل بعد الزياة الاستثنائية إلى 2300 جنيه.

معاشات شهر يناير 2023 لمن يحصل على أكثر من 2000 جنيه: الصرف يومي 5 و6 وتصل بعد الزياة الاستثنائية إلى 2300 جنيه.

موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص

وعن موعد تطبيق زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، من المقرر تطبيقها اعتبارًا من أول يناير 2023.

وأقرت وزارة التضامن أن تطبق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه.

موعد بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 والمعاشات

كما أقر المجلس القومي للأجور، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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