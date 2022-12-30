حصاد 2022| مدينة المنصورة الجديدة.. شمس الدلتا تشرق على ساحل المتوسط

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد حصاد 2022 بعنوان: "مدينة المنصورة الجديدة.. شمس الدلتا تشرق على ساحل المتوسط".

وقال المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح المرحلة الأولى للمدينة، بإجمالي مساحة 2063 فدانًا، بينما تصل المساحة الإجمالية لمدينة المنصورة الجديدة إلى 7200 فدان.

وأضاف كحلة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المدينة بها 19 ألف و430 وحدة سكنية شاملة جميع الأنماط السكنية، بداية من النموذج السكني الاجتماعي المميز، وإسكان متوسط "سكن مصر"، وإسكان فاخر "دار مصر وجنة مصر"، بالإضافة إلى 1149 فيلا موجودة كنموذج ساحلي لتناسب متطلبات المواطنين.

مدن الجيل الرابع

وأوضح نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن مدن الجيل الرابع هي الفترة الزمنية بعد عام 2014، ولذلك سميت بهذا الاسم، وتتميز بأنها مدن مستدامة، وتسعى وزارة الإسكان في تعميم التجربة والإكثار من إنشاء تلك المدن.

وتابع: أن المدن المستدامة لها بعض المعايير والشروط، منها أن تكون مدينة للجميع، وتكون مدينة خضراء، وأيضًا زكية وخدمية، حيث أن المنصورة الجديدة بها مدارس تعليم أساسي و5 مساجد و2 كنيسة وأسواق تجارية بكامل أنشطتها، فضلًا عن مركز شرطة وإطفاء، وجامعة المنصورة الجديدة التي تخدم الطلبة في أنحاء الجمهورية.