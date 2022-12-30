الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حصاد 2022| مدينة المنصورة الجديدة.. شمس الدلتا تشرق على ساحل المتوسط

مدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد حصاد 2022 بعنوان: "مدينة المنصورة الجديدة.. شمس الدلتا تشرق على ساحل المتوسط".

وقال المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح المرحلة الأولى للمدينة، بإجمالي مساحة 2063 فدانًا، بينما تصل المساحة الإجمالية لمدينة المنصورة الجديدة إلى 7200 فدان.

وأضاف كحلة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المدينة بها 19 ألف و430 وحدة سكنية شاملة جميع الأنماط السكنية، بداية من النموذج السكني الاجتماعي المميز، وإسكان متوسط "سكن مصر"، وإسكان فاخر "دار مصر وجنة مصر"، بالإضافة إلى 1149 فيلا موجودة كنموذج ساحلي لتناسب متطلبات المواطنين.

مدن الجيل الرابع

وأوضح نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن مدن الجيل الرابع هي الفترة الزمنية بعد عام 2014، ولذلك سميت بهذا الاسم، وتتميز بأنها مدن مستدامة، وتسعى وزارة الإسكان في تعميم التجربة والإكثار من إنشاء تلك المدن.

وتابع: أن المدن المستدامة لها بعض المعايير والشروط، منها أن تكون مدينة للجميع، وتكون مدينة خضراء، وأيضًا زكية وخدمية، حيث أن المنصورة الجديدة بها مدارس تعليم أساسي و5 مساجد و2 كنيسة وأسواق تجارية بكامل أنشطتها، فضلًا عن مركز شرطة وإطفاء، وجامعة المنصورة الجديدة التي تخدم الطلبة في أنحاء الجمهورية.

افتتاح مدينة المنصورة الجديدة مدينة المنصورة الجديدة شمس الدلتا تشرق ساحل المتوسط حصاد 2022

مواد متعلقة

التحالف الوطنى يلبى جميع احتياجات السيدة نوال حسن عقب لقائها الرئيس السيسى (فيديو)

أشرف عقبة: جائحة كورونا جعلت العالم كله يتكاتف مع بعضه (فيديو)

جمال رائف يستعرض جهود مبادرة «حياة كريمة» فى دعم المواطنين «فيديو»

«القومي للبحوث»: مصر شهدت طفرات غير مسبوقة في تطور الزراعة (فيديو)

صلاح مغاوري يتحدث عن جهود مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات (فيديو)

في ذكرى رحيله.. محطات في حياة «الفتى المدلل» يوسف فخر الدين (فيديو)

مصرع العشرات فى أنحاء العالم بسبب العواصف الثلجية (فيديو)

تطوير سور مجرى العيون.. بناء 1924 وحدة سكنية و18 وحدة تجارية «فيديو»

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«معلومات الوزراء»: مصر ضمن أفضل 10 اقتصادات نموًا فى العالم 2022

إعادة فتح شارع الهرم بين ناصر الثورة وأحمد لطفى السيد

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

مصر تلفت أنظار العالم إلى قدرتها على مواجهة واستثمار الأزمات (فيديو)

حصاد 2022| «حياة كريمة».. مبادرة تحقيق التنمية وإعادة بناء الإنسان

الأمن الروسي يعتقل مهاجرا أوكرانيا في القوقاز كان يخطط لهجوم إرهابي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية

بايدن بعد تنصيب نتنياهو رئيسا لحكومة إسرائيل: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتقال متسلل من سوريا