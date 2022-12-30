الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية فى إلتشى بالدورى الإسبانى

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

عاد أتلتيكو مدريد لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في لقاءاته الثلاثة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه إلتشي، مساء الخميس، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي خسر من قادش وريال مايوركا وتعادل مع إسبانيول قبل توقف المسابقة لمدة تزيد عن شهر ونصف الشهر بسبب مباريات كأس العالم في قطر، إلى 27 نقطة في المركز الثالث.

في المقابل، توقف رصيد إلتشي عند 4 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، علما بأنه الفريق الوحيد الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، لكنه شهد طرد جونزالو فيردو لاعب إلتشي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وسرعان ما تساوت الكفة بين الفريقين عقب طرد ماريو هيرموسو لاعب أتلتيكو في الدقيقة 53 لحصوله على الإنذار الثاني، قبل أن يفتتح فريق العاصمة الإسبانية التسجيل بواسطة البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 56.

وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 74، فيما أنهى إلتشي المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد دومينجوس كوينا في الدقيقة 90، عقب تلقيه إنذارين.

اتلتيكو مدريد إلتشي الدوري الاسباني جواو فيليكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

«خادم المقهى البرازيلى».. كيف أصبح «بيليه» أعظم لاعب كرة فى التاريخ؟

الرئيس الروسى ونظيره الصينى يبحثان قضايا معقدة تهم البلدين.. اليوم

البورصة المصرية تسجل أفضل أداء فى الشرق الأوسط والسعودية أول خسارة فى 7 سنوات

دراسة: تقليل الملح فى الطعام يحمى من الإصابة بأمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو